Ramalhão derrota Portuguesa-RJ no Brunão

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/05/2022 | 18:50



O Santo André venceu a Portuguesa-RJ por 1 a 0 na tarde deste sábado (21) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida ocorreu no Estádio Bruno Daniel, o Brunão. O gol foi marcado por David Ribeiro, aos 10 minutos do primeiro tempo.

O jogo marcou a estreia do técnico Renato Peixe. O Ramalhão voltou a vencer na competição após três derrotas e um empate. Com o resultado, a equipe andreense chegou aos 7 pontos e subiu uma posição na tabela de classificação do Grupo G, onde agora é o sexto colocado.