Diadema propõe reajustar o vale-alimentação em 30%

Da Redação



20/05/2022 | 09:06



A Prefeitura de Diadema planeja reajustar o valor do vale-alimentação dos servidores do município em 30% (valor gira em torno de R$ 350), conforme estabelece projeto de lei do prefeito José de Filippi Júnior (PT) encaminhado ontem à Câmara. A expectativa do governo é que a proposta, que beneficia cerca de 6.000 funcionários, seja aprovada, pois tem o objetivo de minimizar o impacto do aumento dos preços dos alimentos nestes primeiros meses do ano, ainda sob efeitos da pandemia e, mais recentemente, da invasão da Ucrânia e da escalada no preço dos combustíveis.

O reajuste do vale-alimentação proposto pela gestão municipal se juntará a outras medidas adotadas pela administração ao longo dos últimos 14 meses, como a concessão de abono salarial, reajuste em benefícios, reenquadramento de categorias e equação das contas do Ipred (Instituto de Previdência Municipal de Diadema). Algumas categorias contabilizam até 38% de correção nos ganhos totais, contando os benefícios.

A adoção de medidas voltadas a melhorar as condições dos servidores de Diadema permitiu que 80% do funcionalismo público do município tivessem aumento acima da inflação do período, segundo o Paço. Entre as iniciativas a administração destaca o acréscimo de R$ 150 na referência inicial salarial dos servidores, como parte do acordo entre a Prefeitura e a direção do Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema), que prevê ainda 2% de reajuste em julho e 2% em outubro.

“Apesar do cenário de pandemia de Covid-19, fator que trouxe impactos nas contas públicas de modo geral, a administração conseguiu adotar medidas para melhorar as condições de trabalho e de vida do funcionalismo público de Diadema. Tudo debatido em uma mesa permanente de negociações com representantes dos servidores, com transparência e diálogo”, diz nota do Paço.

A administração também aponta iniciativas voltadas a reforçar e qualificar a área da educação, inclusive com medidas para melhorar as condições de trabalho dos servidores do ensino na rede municipal. Entre as ações, o governo destaca a contratação de 118 profissionais, para permitir que professores dediquem um terço do tempo ao planejamento, preparação de aulas e registro dos estudantes, e de outros 211 substitutos.