Baroninho perto de voltar ao Ramalhão para comandar a base

Heitor Agrício

Especial para o Diário



20/05/2022 | 08:53



O Santo André deve trazer de volta Edílson Guimarães Baroni, o Baroninho, 64 anos, para assumir as categorias sub-15 e sub-17 do clube. O treinador, que afirma ter 90% de chance de retornar ao Ramalhão, é ex-ponta-esquerda do Palmeiras nos anos 70 e também campeão do Mundial Interclubes pelo Flamengo em 1982, ao lado de nomes como Lico, Nunes e Zico. Pelo Verdão, atuou em 193 partidas, com 85 vitórias, 54 empates e 54 derrotas. Em toda carreira como jogador, o ponta chegou à marca de 32 gols.

Caso seja confirmada a contratação, esta será a terceira passagem de Baroninho pelo Ramalhão. Na primeira, de 2007 a 2009, ele havia sido treinador da equipe sub-20 do clube. A segunda deu-se em 2015. Baroninho foi responsável por revelar dezenas de jogadores no clube, entre eles Júnior Urso, Junior Dutra e Ricardo Goulart, atualmente meia do Santos. “Pode falar de todos os clubes, São Paulo, Palmeiras… Aqui (Santo André) revela, eu revelei 37.” Também passaram pelas mãos do ex-ponta-esquerda nomes conhecidos no futebol nacional, casos de Fernando Henrique, ex-goleiro do Fluminense e que também teve passagem pelo próprio Santo André, Alessandro, Richarlyson, o genro Cristian, entre outros.

Diretor-geral da base e do profissional do clube andreense, além de administrador do clube de campo (CT da base), Reinaldo de Oliveira não esconde a empolgação em trabalhar novamente com o amigo. “Ele é grande formador, grande descobridor de talentos, tem um olho clínico para isso. É um cara excepcional nesse quesito.”

Baroninho e Reinaldo são amigos desde 78, quando foram companheiros no Palmeiras, e já trabalharam juntos no comando do próprio Ramalhão durante a primeira passagem do técnico. Conhecedor dos diferenciais do treinador, o dirigente entrega o que o clube deve esperar que trará à equipe. “Se for preciso ele sai de casa às 5h da manhã e volta às 9h da noite. A paixão dele é descobrir talento e trabalhar o jogador para fazer dele um vencedor.”

Empresário, Baroninho não esconde a vontade de voltar a formar de novo dupla com o parceiro, a quem chama carinhosamente de “Reinaldinho”. “Tenho um projeto lá no Rio (de Janeiro), mas minha pretensão é voltar para o futebol, conhecer mais com o Reinaldinho. Acho que tem muitos bons jogadores, e com o trabalho vai ficar melhor ainda. O Reinaldinho está fazendo de tudo para melhorar isso aqui (clube de campo)”, observa.

Antes de acertar os detalhes, entretanto, o treinador salienta que ainda é necessária conversa com a família para tomar a decisão, mas que há grandes chances de retorno.

“Uma coisa que me deu muita confiança foi algo que ele me disse, que ‘se você colocar refletor a gente treina também de noite’. Então ele tem muita vontade de treinar mesmo. E a gente quer voltar a ser um time formador, de mais excelência, como nós fomos no passado”, finaliza o dirigente.



CLUBE DE CAMPO

O clube de campo do Santo André, denominado ‘Cidade Ramalhão”, está instalado em área de 250 mil metros quadrados, no bairro Recreio da Borda do Campo, no antigo Clube de Campo do ABC. É celeiro de craques. Atualmente moram nos alojamentos do local 30 garotos entre 15 e 19 anos, de várias partes do Brasil e até do Exterior. Eles recebem cinco refeições diárias, preparadas em ampla cozinha industrial. Há ainda espaço para fisioterapia, academia, sala de vídeo, atendimento psicológico, nove dormitórios com quatro camas em cada um deles, além de acompanhamento sobre a jornada escolar dos futuros jogadores profissionais.

Mas para que se torne de fato centro de treinamento à altura da história do Ramalhão e de quem formou tantos atletas, ainda há muito a ser feito. Entre principais necessidades estão planos para criação de campo com dimensões oficiais, para os treinos, o que facilitaria a logística. Hoje, são feitos nos campos de saibro do clube de campo ou quando é possível agendar horário para uso do Estádio Bruno Daniel.

Recentemente, o prefeito Paulo Serra (PSDB) disse que o Santo André tem 100% de seu apoio.

Mais do que formar atletas, o trabalho tem como objetivo principal formar cidadãos. “Primeiro a gente visa formar homens, acima de tudo. Queremos formar atletas de alto nível, mas principalmente pessoas de bem”, disse Reinaldo de Oliveira à época em que a equipe do Diário visitou as instalações do clube. “O futebol profissional morre sem a base. É necessário preparar o futuro”, finaliza Celso Luiz de Almeida, presidente do conselho deliberativo.