Karol Conká conta se participaria de A Fazenda: Talvez fosse até tranquilo por conta dos bichos

15/05/2022 | 14:10



Karol Conká participou recentemente do programa Chupim Metropolitana, e nele, a cantora relembrou um pouco sobre sua participação no BBB21. Com bom humor, ela relembrou sobre sua relação com Bil Araújo:

- A verdade é que eu nunca fui apaixonada pelo Bil, gente. Acho que está bem claro. Mas acho interessante que o público cria uma novela aqui fora, mas ali estava bem claro que não tinha nada, era uma estratégia de jogo de ambas as partes, não tinha o que fazer lá dentro, aí eu falei: Vou aqui.

Em seguida, o apresentador mencionou que em A Fazenda tem mais coisas para fazer, por conta das tarefas com os animais. Ele então perguntou se a cantora aceitaria participar do reality:

- Acho que não. Eu ia me estressar um pouco. Talvez fosse até tranquilo por conta dos bichos, mas acho que eu não me encaixo muito. As pessoas acham que eu sou muito barraqueira, mas eu não sou, eu fui explosiva, hoje eu controlo mais a minha animosidade.

E aí, o que você acharia de ver a cantora em A Fazenda?