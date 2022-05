Seminário debate a criação de instituto federal na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/05/2022 | 09:03



O campus de Santo André da UFABC (Universidade Federal do ABC) recebe hoje, das 14h às 18h, o seminário Diversidade Regional das Sete Cidades do Grande ABC e as Perspectivas para o Instituto Federal na Região. O evento vai contar com a participação do vice-presidente do Instituto Sul-americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Pública, Antonio Carlos Lopes Granado; do vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Carlos José Caramelo Duarte; e da doutoranda em arquitetura e urbanismo pela USJT (Universidade São Judas Tadeu), Gisele Yamauchi.

Este será o segundo encontro, que tem como objetivo reivindicar e discutir a importância de um instituto federal na região, instituição pública normalmente voltada para o ensino técnico e profissionalizante de nível médio, mas que também pode ofertar cursos de graduação. Os eventos têm sido promovidos pelo Movimento Pró-IFABC.

O professor universitário e historiador José Amilton de Souza explica que as reivindicações pelo instituto começaram em 2015 e lamenta a falta do que chamou de "presença do Estado federal" na região. Natural de Santo André e atualmente lecionando na Unifesspa (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará), na cidade de Marabá, Souza relata que no município onde dá aula existem cinco polos de educação de nível superior ou médio mantidos pelo governo federal. "Lá é uma cidade de 300 mil habitantes. No Grande ABC, com mais de 2,8 milhões de habitantes, há essa verdadeira ausência de políticas educacionais de âmbito federal", lamenta.

Souza lembra que a fundação da UFABC foi em 2005, e quase 20 anos depois, existem apenas dois polos da instituição na região. "Queremos um instituto federal com unidades em todas as cidades", defendeu. Durante o seminário, serão realizadas as primeiras reuniões de diferentes grupos de trabalho, entre eles, o que vai discutir as bases do projeto político pedagógico do futuro instituto federal do Grande ABC, documento que vai definir as diretrizes e o nível de atuação da instituição.

A expectativa é a de que ao fim do ano já esteja pronto um projeto para ser encaminhado à Câmara dos Deputados para a criação do instituto. "Claro que isso depende de um novo momento político, uma vez que o atual governo federal não é parceiro da educação", ponderou o professor.

O seminário é aberto a todos os interessados e os organizadores lembram que é obrigatório o uso de máscara. O campus da UFABC em Santo André fica na Avenida dos Estados, 5.001, no Bangu, e o evento será realizado no Bloco A, primeiro andar.