Razuk, sem meias palavras. Cricca, de ator a palestrante. O exemplo do Amaral Wagner. A poesia que a Thais organiza.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/05/2022 | 05:08



“A poesia é a mão que salva do mais profundo abismo”.

Thais Matarazzo

De terno e gravata, o comendador Emílio Sortino aparece todo feliz numa foto de 1966 ao lado dos componentes do Tapri, o Teatro Amador do Primeiro de Maio.

O publisher e memorialista Dilson de Oliveira Nunes constrói a memória educacional andreense, e não apenas do “Amaral Wagner”; e cria a enciclopédia virtual do teatro brasileiro a partir de Santo André – e não apenas do Grupo Teco. É ele o criador destas duas revistas virtuais ao alcance de todos.

Thais Matarazzo agita a cultura diretamente de São Paulo para o mundo. A edição XIV de “Poesias Contemporâneas”, recém-lançada, segue a trilha das anteriores, esta com a poesia de Coradi, Paulo Watanabe, Claudevalda Souza (Claudia), Irene Oliveira, Jane Costa, Sheyla Cruz do Vale, Márcia Villaça da Rosa e Luiz Negrão.

Procure conseguir a série “Poesias Contemporâneas”, a partir deste número mais recente. Contatos: (11) 3991-9506; www.editoramatarazzo.com.br.

O GINASIANO

Marilda Coelho na reportagem de capa e as crônicas de João Botteon, Milton Martins e Dilson de Oliveira Nunes.

Tem seção nova: “Recordando nossos mestres”. Na estreia, craques do Português: professores Carla, Matosinho e Nascimento.

Já o grupo no facebook “Amaral Wagner de 1957 a 1969” completa nove anos.

TECO EM CENA

Eduardo Razuk, cenógrafo e figurinista dos grupos Teco e Galpão.

Sérgio Cricca, palestras pelo Brasil afora.

Títulos como “Arena Conta Zumbi”, “Faça uma cara inteligente e volte ao normal”, “Calígula”, “Os pequenos burgueses”.

Espaços como a Scasa (Sociedade de Cultura Artística de Santo André), Tapri (Teatro Amador do Primeiro de Maio) e o Teatro da Paróquia do Bonfim.

A importância de Augusto Maciel, “a história viva do teatro andreense, nosso eterno professor”, como define Razuk.

Oswaldo Sanchez Lupinetti relata as venturas e desventuras de “Madalena”, a perua Kombi de Sidnei Bueno de Godoi que levava o Grupo Teco por tantos caminhos.

EM DEBATE

Declarou Eduardo Razuk:

Infelizmente, em Santo André, só tivemos dois tipos de políticas culturais nas últimas décadas: a fabricação cultural em que o poder público se apropria completamente dos modos de produção cultural para fazer proselitismo ideológico e beneficiar seus parceiros, ou a política do atraso, em que os gestores públicos não tem intimidade ou competência (e nem mesmo intenção) para a idealização de uma política cultural constante.

Neste último caso, os aparelhos culturais são distribuídos aos partidos políticos em troca de governabilidade.

O jogo velhaco do toma-lá-dá-cá que resulta, consequentemente, numa política cultural acéfala e mal administrada.

EM SÍNTESE – As revistas que Dilson de Oliveira Nunes edita são independentes. E imprescindíveis.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Divulgação

EM CONSTRUÇÃO. As lembranças de Marilda Coelho, Sérgio Cricca e Eduardo Razuk; poesias e poetas que Thais Matarazzo vem reunindo: para ler, refletir, emocionar-se...

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 14 de maio de 1972 – ano 14, edição 1842

SÃO BERNARDO – Clory vive para 116 filhos.

MAUÁ – Parque industrial enriquece e sufoca.

EDUCAÇÃO – O professor Benedito de Paula Bittencourt, da Metodista/São Bernardo, é nomeado membro do Conselho Superior de Educação.

FUTEBOL – Em São Caetano, Saad recebe o Santo André. No primeiro turno deu Ramalhão.

SANTOS DO DIA

Dionísia, Pedro, André e Paulo: martirizados na Grécia, em 251.

Silvano

Isidoro Lavrador

HOJE

Dia do Assistente Social, Dia do Gerente Bancário, Dia Internacional da Família e Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares.

Falecimentos

Santo André

Olga Cornélio da Cruz, 90. Natural de São Luiz do Paraitinga (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6. Cemitério São Luiz do Paraitinga.

Cecy Chaves Eleutério, 85. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Rute Clemente Dantonio, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Horst Heinrinch Reps, 81. Natural da Alemanha. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Antonio da Costa Penha, 82. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Joana Alves da Paixão Santos, 80. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Jabaquara, em São Paulo, Capital. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Rubens Lichieri, 75. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Lúcio Peroti Maciel, 71. Natural de Sítios Novos (Ceará). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Raquel Braga Caparroz, 63. Natural de Cianorte (Paraná). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 30, em Santo André. Cemitério São José.