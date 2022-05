Vista do pôr do sol da Califórnia é destaque em hotel perto de San Francisco

Paulo Basso Jr.

12/05/2022 | 08:55



Quem mora na região sabe bem: há menos de uma hora de San Francisco, na área da Tomales Bay, descortinam-se uma série de refúgios perfeitos para relaxar à beira da icônica rodovia Highway 1. Um deles é o Nicks Cove, hotel e restaurante que conta com um píer perfeito para quem deseja se deleitar com o espetacular pôr do sol da Califórnia – como o estado está na costa oeste americana, o astro-rei se despede diante do mar.

O lugar pode ser visitado apenas por quem deseja almoçar ou jantar com muita pompa, principalmente os fãs de ostras, criadas ali do lado e servidas fresquinhas, embora valha apenas se hospedar ali ao menos por um noite. Afinal, os quartos do hotel são belíssimos, todos eles com lareiras e em estilo vintage.

O café da manhã é servido de maneira personalizada, em cada acomodação. Mais mordomia que isso, impossível.

Confira fotos do Nicks Cove:

Suíte do Nicks Cove, hotel perto de San Francisco | Paulo Basso Jr. Suíte do Nicks Cove, hotel perto de San Francisco | Paulo Basso Jr. × Praia em Tomales Bay | Paulo Basso Jr. Praia em Tomales Bay | Paulo Basso Jr. × Pôr do sol na Califórnia | Paulo Basso Jr. Pôr do sol na Califórnia | Paulo Basso Jr. ×

Quanto custa

As diárias no Nicks Cove custa a partir de US$ 365.

Endereço: 23240 CA-1, Marshall

Além do pôr do sol da Califórnia

Mais do que apreciar o lindo pôr do sol da Califórnia, quem vai até o Nicks Cove pode visitar locais como o Muir Woods National Monument, parque nacional repleto de sequoias, as famosas árvores gigantes que espetam o céu da Califórnia. Ou então na simpática Heidrun Meadery, pequena produtora que fabrica vinhos a partir de mel.

Se estiver em família, pode ser uma boa rodar mais cerca de 1h30, rumo ao interior do estado, até alcançar Santa Rosa, no condado de Sonoma, É lá que fica o Safari West, espécie de zoológico e ambiente de preservação com diversos animais africanos, entre eles girafas (as quais podem ser alimentadas), zebras e rinocerontes. Quem quiser pode até para pernoitar em confortáveis cabanas com materiais trazidos de Botsuana.

O condado de Sonoma também é conhecido pelas vinícolas, assim como ocorre com o vizinho Napa Valley. Ali estão, por exemplo, os inebriantes parreirais do cineasta Francis Ford Coppola e de sua família, entre outros nomes de peso no mercado mundial. Vale a pena contratar as visitas guiadas para curtir as degustações.