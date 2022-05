PIB (preliminar) do Reino Unido cresce 0,8% no 1º trimestre

12/05/2022 | 07:16



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre de 2021, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país.

O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,0% no período, e do crescimento apurado no último trimestre do ano passado, de 1,3%. Na comparação anual, o PIB britânico teve expansão de 8,7% entre janeiro e março.

Produção industrial

O ONS também divulgou nesta quinta que a produção industrial do Reino Unido caiu 0,2% em março ante fevereiro. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 0,2% na produção.

O dado negativo foi puxado pela queda de dois dos quatro setores produtivos analisados pelo levantamento: eletricidade e gás (-2,0%) e manufatura (-0,2%). Na comparação anual, a produção geral da indústria do Reino Unido teve alta de 0,7%. O resultado superou a projeção dos analistas, que esperavam crescimento de 0,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.