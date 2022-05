Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



11/05/2022 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC recebeu ontem, na sede da entidade, em Santo André, o GT (Grupo de Trabalho) Ferrovias de São Paulo, da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, que apresentou plano para reativação da malha ferroviária no Estado, que incluiu as linhas da região.

A iniciativa estadual busca desafogar o transporte rodoviário de cargas com ativação de linhas regionais de trajeto curto e terminais intermodais. O primeiro encontro apresentou a iniciativa geral do Estado e não especificou quais linhas do Grande ABC seriam utilizadas no projeto.

O assessor especial da secretaria estadual, Luiz Alberto Fioravante, que também é coordenador do GT, ressaltou durante a reunião que com a reativação das linhas será possível reduzir o custo do transporte, melhorar a competitividade da produção, oferecer novas alternativas de transportes aos usuários e operadores logísticos e, ainda, diminuir custos, tempo de viagem e emissão de poluentes.

"Estamos planejando um evento para apresentar aos prefeitos da Região Metropolitana todos os projetos de multimodalidade e conectividade desenvolvidos pela Secretaria de Logística e Transportes, fomentando a discussão e colocando todos na mesma sintonia. O apoio do Consócio Intermunicipal do Grande ABC é muito importante para essa iniciativa”, afirmou o assessor especial da secretaria estadual.

Prefeito de Santo André e presidente do colegiado, Paulo Serra (PSDB) também destacou a importância da iniciativa. “A mobilidade urbana é uma das pautas mais importantes do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, foco de muitos ofícios e pedidos de auxílio por parte do colegiado. Para nós, uma grande conquista. Manter o diálogo para o desenvolvimento de ações efetivas que impactam na vida de milhares de moradores segue como prioridade. São as políticas públicas que unem os municípios e reforçam a nossa atuação”, destacou o tucano.

A Secretaria de Logística e Transportes planeja retomar mais de 2.500 quilômetros de trilhos em diversas regiões do Estado. Segundo levantamento do GT a malha ativa de trilhos em São Paulo é de 2.390 quilômetros, menor do que as linhas inoperantes, com baixa capacidade ou ociosas, que representam 2.530 quilômetros, no total. O projeto busca conceder autorização às empresas interessadas em transportar cargas por trilhos. Em contrapartida, as companhias ficariam responsáveis pela recuperação e manutenção do trecho a ser usado durante a vigência do contrato.

Para dar andamento no projeto, a pasta estadual aguarda a aprovação da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) do projeto de lei 148/22, que deverá expandir as linhas ferroviárias para transporte de passageiros e de cargas.