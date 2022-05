Motociclistas levam pessoas com deficiência para passeio

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/05/2022 | 00:01



Grupo composto por 70 deficientes visuais, físicos ou mentais teve a oportunidade de realizar passeio de moto pela Estrada Velha do Caminho do Mar, em São Bernardo, no sábado. A atividade foi monitorada e promovida pela ONG (Organização Não Governamental) Adote um Cidadão, que em 23 anos desde a criação se especializou a promover iniciativas que levam pessoas com limitações físicas para viver atrações inusitadas.

Chamado de Moto Eficiente, o passeio inclusivo contou com a participação de 82 motociclistas donos de motos de grande porte, algumas preparadas para longas viagens. O ponto de encontro do grupo foi o Paço de São Bernardo e de lá partiram em direção à Rodovia Anchieta.

“O Moto Eficiente, assim como todos os eventos que realizamos, tem o objetivo inclusivo e socioeducativo. Quando fundamos o Adote um Cidadão já tínhamos em mente a conscientização dos indivíduos sobre o seu papel como agentes no processo de inclusão. Para os cidadãos com deficiência e também para os voluntários com seus cavalos de aço, esses eventos são transformadores”, explica Antônio Carlos Veiga, fundador do Adote um Cidadão.

Circe Aparecida Jose, mãe de Murilo, 18 anos, deficiente visual, veio da Zona Norte da Capital para participar do evento. “Esses momentos junto aos integrantes do Adote traz a toda minha família uma energia e felicidade. É muito difícil encontrar isso em nosso dia a dia. Saímos daqui renovados. Meu filho adorou vir pela Via Anchieta em um triciclo junto aos seus amigos, com certeza será um momento inesquecível em sua vida”, comentou.

Daniel Sasso, dono de uma Harley Davidson e um dos coordenadores do evento, contou como foi a experiência. “Foi sensacional, podem contar comigo e com meus amigos em todos os próximos eventos. Jamais pensei em sentir tamanha alegria em um sábado com tantos sorrisos a se multiplicarem em cada ronco dos nossos motores.”

O próximo evento inclusivo do Adote um Cidadão será nos dias 27 e 28 de maio, com o Gotas Eficientes, quando integrantes da ONG vão se mobilizar para doar sangue. O Diário mostrou ontem que os bancos de sangue que atendem a região possuem estoque para apenas dez dias e que as contribuições caem na temporada outono inverno.