Com golaço de Anselmo Ramon, CRB supera Sampaio Corrêa e vence a 1ª na Série B

09/05/2022 | 22:10



Com direito a lindo gol do experiente atacante Anselmo Ramon, o CRB enfim venceu a primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira, quando fez 2 a 1 no Sampaio Corrêa, no estádio Rei Pelé, em Maceió, no encerramento da sexta rodada.

O time alagoano vinha de um empate e três derrotas consecutivas. Apesar do resultado positivo, ainda aparece na última posição, só que agora com quatro pontos. O Sampaio Corrêa estacionou nos cinco pontos e é o 17º colocado, primeiro na zona de rebaixamento.

Com bola rolando, o CRB foi superior ao Sampaio Corrêa e construiu a vitória com dois gols ainda no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Yago recebeu do lado direito e cruzou na entrada da área para Anselmo Ramon. O atacante finalizou de primeira e acertou o ângulo. Um golaço.

O gol apenas confirmou a superioridade do CRB, que manteve durante o tempo todo sua postura cautelosa, mas com contra-ataques rápidos. Num desses lances, aos 30, Richard foi lançado, ganhou da marcação e cruzou para Fabinho apenas completar para as redes.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa precisou sair para o jogo e criou mais oportunidades de gol. Aos dois minutos, Lucas Araújo cobrou falta e obrigou o goleiro Diogo Silva a fazer boa defesa. Dez minutos depois foi a vez de Ygor Catatau cabecear com perigo, mas na mão do goleiro do CRB.

O CRB viu o Sampaio Corrêa ter mais a posse de bola e administrou a vitória parcial de forma arriscada. Aos 29 minutos os visitantes voltaram a assustar, desta vez em finalização de André Luiz de longa distância para nova boa defesa do goleiro Diogo Silva.

Melhor em campo, o Sampaio Corrêa encontrou seu gol aos 40 minutos, após Pimentinha ser derrubado dentro da área por Guilherme Romão e a arbitragem marcar pênalti. O jovem Gabriel Poveda cobrou e deslocou o goleiro Diogo Silva, contudo, tarde demais.

O CRB volta a campo no sábado para enfrentar o Criciúma, às 11 horas, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Também no sábado, o Sampaio Corrêa receberá o Vila Nova, às 18h30, no estádio Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 SAMPAIO CORRÊA

CRB - Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan (Wellington Carvalho) e Guilherme Romão; Claudinei (Rafael Longuine), Yago (Marthã), Maicon (Uillian Corrêa) e Richard; Fabinho (Emerson Negueba) e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Maurício (Thiago Ennes), Pedro Carrerete, Nilson Júnior e João Victor (Lucas Hipólito); André Luiz, Lucas Araújo (Soares) e Rafael Vila (Eloir); Ygor Catatau, Eron (Gabriel Poveda) e Pimentinha. Técnico: Léo Condé.

GOLS - Anselmo Ramon, aos 17; e Fabinho, aos 30 minutos do primeiro tempo. Gabriel Poveda, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÃO AMARELO - Gilvan, Guilherme Romão e Anselmo Ramon (CRB).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).