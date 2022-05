Nick Jonas e Priyanka Chopra compartilham primeiro registro da filha e revelam que ela passou mais de 100 dias na UTI neonatal

09/05/2022 | 14:10



No último domingo, dia 8, Nick Jonas e a esposa, Priyanka Chopra, compartilharam o primeiro registro da filha, Malti Marie Chopra Jonas. A bebê nasceu no dia 15 de janeiro deste ano por meio de uma barriga de aluguel. Em uma publicação no Instagram, o casal comemorou o Dia das Mães e revelou que a pequena passou mais de 100 dias na UTI Neonatal.

Na legenda da belíssima foto em que os pombinhos aparecem segurando a filha no colo, eles escreveram um longo texto:

Neste Dia das Mães não podemos deixar de refletir sobre estes últimos meses e a montanha-russa em que estivemos, que agora sabemos, muitas pessoas também passaram. Depois de mais de 100 dias na UTIN, nossa garotinha finalmente está em casa. A jornada de cada família é única e requer um certo nível de fé, e embora a nossa tenha sido alguns meses desafiadores, o que fica claro, em retrospecto, é o quão precioso e perfeito é cada momento. Estamos muito felizes por nossa garotinha finalmente estar em casa, e só queremos agradecer a todos os médicos, enfermeiros e especialistas da Rady Children?s La Jolla e Cedar Sinai, Los Angeles, que estiveram lá desinteressadamente a cada passo do caminho. Nosso próximo capítulo começa agora, e nosso bebê é realmente foda. Vamos pegar M! Mamãe e papai te amam.

Em seu perfil, Nick adicionou um agradecimento especial à esposa, que comemora a data como mãe pela primeira vez.

Feliz Dia das Mães para todas as mães e cuidadores incríveis por aí, mas quero tirar um minuto para fazer um desejo especial de Dia das Mães para minha incrível esposa em seu primeiro Dia das Mães. Querida, você me inspira em todos os sentidos, e está assumindo esse novo papel com tanta facilidade e firmeza. Sou muito grata por estar nessa jornada com você. Você já é uma mãe incrível. Feliz Dia das Mães. Eu te amo.

Priyanka também compartilhou o texto e aproveitou a publicação para homenagear o amado.

Feliz Dia das Mães para todas as mães e cuidadoras da minha vida e por aí. Vocês fazem parecer tão fácil. Obrigada. Além disso... não há ninguém com quem eu prefira fazer isso do que você. Obrigado por me fazer mãe, Nick Jonas. Eu te amo.