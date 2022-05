Internacional cede empate ao Juventude e não consegue encostar no Corinthians

08/05/2022 | 21:12



O Internacional deixou escapar nos acréscimos a chance de encostar no líder Corinthians ao empatar com o Juventude, por 1 a 1, na noite deste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda invicto sob o comando de Mano Menezes, o time da capital gaúcha chegou ao quarto jogo de invencibilidade e está na oitava colocação, com oito pontos. Na zona de rebaixamento, em 18º lugar, o Juventude segue sem vencer no Brasileirão, com três pontos.

Empurrado pela torcida em busca da primeira vitória no campeonato nacional, o Juventude ditou o ritmo na etapa inicial, mas pecou na finalização e por isso não foi para o intervalo em vantagem. Chico parou em Daniel, enquanto Pitta perdeu boa oportunidade ao finalizar para fora.

O Internacional, por sua vez, teve muitas dificuldades para criar. Tanto que sua única oportunidade no primeiro tempo foi de bola parada. Aos 39 minutos, Edenilson aproveitou falta cobrada para dentro da área e cabeceou para defesa de César.

A conversa de Mano Menezes no vestiário surtiu efeito e o Internacional voltou com outra postura do intervalo. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Vitão aproveitou cobrança de falta precisa de De Pena e cabeceou no cantinho de César. Na sequência, o goleiro do Juventude evitou o segundo gol colorado ao defender cabeçada de David.

O Juventude se lançou todo para o ataque em busca do empate e deu espaços para o contra-ataque do Inter. Pedro Henrique recebeu em velocidade e bateu na rede pelo lado de fora. A resposta veio em grande jogada individual de Pitta, que parou na defesa de Daniel.

A pressão era toda do Juventude. Yuri Lima chutou forte e o goleiro colorado espalmou com as pontas dos dedos. Aos 25 minutos, Mano Menezes promoveu a estreia de Alan Patrick. A alteração, porém, não surtiu efeito e o Internacional foi empurrado para dentro da área.

Quando parecia que o Internacional ia segurar a vitória, o Juventude chegou ao empate. Após falta cobrada para dentro da área, Óscar Ruíz apareceu entre os zagueiros e cabeceou no cantinho, aos 47 minutos. Ainda nos acréscimos, Alan Patrick cobrou falta e César espalmou para escanteio.

Na quinta-feira, o Juventude enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, os times ficaram no empate em 2 a 2 no Alfredo Jaconi. Pelo Brasileirão, o próximo adversário será o Avaí, na Ressacada, no domingo, pela sexta rodada.

O Internacional vai ter a primeira semana livre para trabalhar desde a chegada de Mano Menezes e volta a campo no próximo sábado, contra o Corinthians, no Beira-Rio, pela sexta rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 INTERNACIONAL

JUVENTUDE - César; Rodrigo Soares (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus (Busanello); Yuri Lima, Jadson (Vitor Gabriel), Darlan (Óscar Ruíz) e Chico; Guilherme Parede (Paulinho Moccelin) e Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.

INTERNACIONAL - Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenílson (Gabriel), David (Alan Patrick), Carlos de Pena e Wanderson (Caio Vidal); Alemão (Pedro Henrique). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Vitão, a um minuto, e Óscar Ruíz, aos 47 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ)

CARTÕES AMARELOS - William Matheus, Vitor Mendes, Jadson e Darlan e Óscar Ruiz (Juventude); Maurício, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson (Internacional)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).