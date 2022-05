MC Gui analisa participação dos pais no Power Couple Brasil: Vão saber jogar bem

07/05/2022 | 11:11



Após participar da última edição de A Fazenda, MC Gui agora está acompanhando outro reality, o Power Couple Brasil, e por um motivo bem especial: a participação dos seus pais, Sérgio e Baronesa.

Durante uma entrevista com o colunista Leo Dias, o cantor analisou o início da trajetória dos pais e adiantou que eles vão movimentar a competição:

Estou muito contente com o início da trajetória deles no reality e eu já tinha uma expectativa muito grande neles, pois eu sei que eles são extrovertidos, gostam de conversar, de brincar e fofocar com o pessoal. E posso adiantar que eles vão tacar um pouco de fogo no jogo, viu? Eles não têm maldade no coração e vão saber jogar bem. Eu já estou muito feliz com esse incentivo deles no Power, afirmou.

Gui também revelou se os pais costumam perder a cabeça facilmente:

No dia a dia quem tira os meus pais do sério sou eu. Os meus pais são bem tranquilos e não ficam bobos por qualquer coisa. Eles não se ?esquentam? por qualquer coisa no dia a dia porque trabalham muito, sabe? Então eles nem tempo têm para perder tempo com coisas bobas. O mais difícil para eles vai ser a distância da família mesmo. Acho que esse é o pior para eles.

Questionado se eles podem ter algum inimigo no jogo, Gui afirmou que ainda é muito cedo para apontar algum casal:

Não consigo ver um ?inimigo no jogo? para eles ainda. Muito cedo pra falar disso. Eu até vi que Brenda e Matheus fizeram alguns pré-julgamentos sobre os meus pais, sem conhecer a pessoa e personalidade deles, né? Acredito que assim que conhecerem de verdade os meus pais, não o terão mais como rivais. Assim, a não ser que isso seja uma escolha da Brena e do Matheus, claro. Mas acho que não terá nenhum porquê de serem inimigos no jogo, encerrou.

