São Caetano investe R$ 800 mil por mês para agilizar manutenção nos equipamentos de saúde

São Caetano anunciou na tarde desta sexta-feira (6) o Programa de Manutenção dos Equipamentos de Saúde. A iniciativa visa oferecer atendimento preventivo e de urgência as 32 unidades da cidade, entre elas hospitais, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e Centros da Terceira Idade para evitar que procedimentos sejam desmarcados por falta estrutura. A Prefeitura vai investir cerca de R$ 800 mil por mês para garantir revisões elétrica e hidráulica, pintura, tapeçaria, serralheria, marcenaria, vidraçaria, reparos nas coberturas, pisos e paredes.

O programa vai contar com plataforma digital, na qual os gestores das unidades de saúde poderão requerer a manutenção dos equipamentos de forma on-line. Um painel será atualizado em tempo real com as ordens de serviço e graduação de urgências e prioridades. A ideia é que a inovação gere mais celeridade à manutenção dos equipamentos. No total, 60 profissionais vão atuar no programa e seis veículos serão utilizados nos deslocamentos.

“O objetivo fundamental deste programa é manter a rede de 32 equipamentos públicos com funcionamento qualificado. Para isso, é necessário manutenção predial e de equipamentos. A ideia é melhorar a qualidade da assistência prestada na ponta do serviço e vamos usar um sistema de informação eletrônico que gera a demanda, classifica o risco para disponibilizar o atendimento no tempo adequado”, comentou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

De acordo com a secretaria de Saúde da cidade, Regina Maura, o programa será fundamental para pequenos reparos que muitas vezes inviabiliza os procedimentos. “Teremos atendimento imediato com classificação por risco, de acordo com a necessidade. Não vamos ficar sem fazer cirurgia porque uma tomada não está funcionando, por exemplo”, explica.

Guilherme Crepaldi Espósito, diretor geral da Fundação ABC, oraganização social que gere o sistema de saúde de São Caetano, a novidade será importante porque vai agilizar o atendimento. “Antes tínhamos as equipes terceirizadas que faziam esse tipo de serviço e uma equipe própria para as UBSs, mas com sistema mais arcaico, usando papel. Agora estamos integrando um painel no sistema onde ficam os prontuários e os gestores farão por lá os pedidos de manutenção. Dessa maneira não vamos ter o risco de ocorrer atraso em razão de manutenção”, comentou.