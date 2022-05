Polícia conclui que motorista foi imprudente no acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi

05/05/2022 | 10:11



A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que apurava o acidente de trânsito que o ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu no dia 31 de março - e o delegado Júlio César dos Santos Geraldo, que presidiu as investigações, indicou que o motorista de aplicativo Kaique Reis, 24 anos de idade, foi imprudente.

Júlio também apontou o excesso de jornada de trabalho não fiscalizada pelo aplicativo de transporte individual. Segundo a polícia, o motorista cumpriu longas jornadas de trabalho durante vários dias.

A polícia ainda informou que Kaique não foi indiciado - isso porque lesão corporal culposa é considerado um crime de menor potencial ofensivo.

Reis afirmou que cochilou ao volante antes de colidir com o caminhão, na Marginal Pinheiros, entre as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso, na região do Butantã - na época do acidente, ele foi ouvido pela Polícia Civil e liberado.

O condutor foi autuado no 51º Distrito Policial (DP), Rio Pequeno, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando não há a intenção de causar o acidente - ele responde ao crime em liberdade.