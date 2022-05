Almir Sater fará show em Foz do Iguaçu em comemoração dos 108 anos da cidade

05/05/2022 | 09:57



A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, no Paraná, divulgou nesta semana um show do cantor Almir Sater na comemoração do aniversário da cidade, que completará 108 anos no próximo mês. O artista se apresentará na Praça da Paz no dia 10 de junho. O evento de comemoração ao aniversário da cidade terá gastronomia, artesanato e apresentação de artistas locais, segundo a fundação. A programação cultural se estende ao longo de todo o mês de junho. Almir Sater participou da novela Pantanal em 1990 como Xéreu Trindade. Agora, ele voltou para a trama no remake que está sendo exibido pela Rede Globo e interpreta o personagem Eugênio.