Khloé Kardashian revela que conversou com Anitta no Met Gala: Ela é deslumbrante e doce

05/05/2022 | 09:11



Queremos essa amizade para ontem! Khloé Kardashian revelou nas redes sociais que conversou com Anitta durante o Met Gala 2022. Ao ser questionada por um fã nas redes sociais, a socialite foi super gentil e estava só elogios para a cantora brasileira.

Uma internauta escreveu:

Você falou com Anitta no Met Gala?

E Khloé respondeu:

Sim, eu falei. Ela é tão querida! Ela é deslumbrante e doce

Os fãs de Anitta foram a loucura com a ideia da cantora fazendo amizade com as Kardashians. Em resposta ao comentário de Khloé, uma internauta escreveu:

Meu deus, precisamos dessa amizade.

Vocês tiraram fotos juntas? Meu deus, eu preciso ver isso, comentou outro.

Mano, quando eu vi a foto da Anitta atrás das Kardashian eu sabia que a Khloé chamaria a Anitta, e acredito que as irmãs e a mãe conheceram a Rainha do Brasil. Eu já estou ansioso para ver as entrevistas da Anitta quando chegar no Brasil, apontou um fã da cantora.

Será que vem amizade por aí?