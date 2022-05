A voz da Dra. Gisela. O ano em que a cidade teve duas Semanas. Quiseram incriminar os Breithaupt/Saar.

Ademir Medici

Foram muitos contatos com a Dra. Gisela. Advogada, pesquisadora, interessada na construção da história do seu Rio Grande, ela pertencia ao Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória). E quando o Gipem marcava reuniões em Rio Grande da Serra, o local escolhido era sempre a sua casa, primeiro ao lado da estação ferroviária, num segundo momento, na sua nova residência, onde fizemos a foto de hoje.

Era abril de 2014, e a pauta era mais um aniversário oficial de Rio Grande em maio. Naquela manhã, lá estivemos, juntamente com o professor Toninho Orlando e o jornalista Roberto Nascimento, os dois, como Dra. Gisela, com laços mais do que estreitos com a cidade.

Uma gravação foi realizada. Dra. Gisela falou dos seus trabalhos de pesquisa, das suas descobertas, da paisagem da cidade onde nasceu, viveu, defendeu, a começar pela capela de São Sebastião, que quase veio ao chão mas que hoje, reconstruída, simboliza o mais antigo templo religioso do Grande ABC – mais antiga ainda que a Capela do Pilar, em Ribeirão Pires, esta do século XVIII, aquela do século XVII.

A gravação com a voz da Dra. Gisela e dos seus interlocutores é mantida como joia rara deste Projeto Memória.

DUAS SEMANAS

Em 2014, foram duas Semanas Rio Grande da Serra, a partir da entrevista concedida por Dra. Gisela. O logotipo da II Semana RGS 2014, como sempre idealizado pelo colega Agostinho Fratini, traz a foto da historiadora da cidade.

Entre tantas passagens, Dra. Gisela falou dos horrores da 2ª Guerra Mundial e seus reflexos em Rio Grande. A cidade sofria fiscalização governamental, o que nada diferenciava de outros pontos do País ocupados por italianos, alemães e japoneses. As três nacionalidades formavam o Eixo.

BIBLIOTECA ROUBADA

Depoimento: Gisela Leonor Saar

Nós sofremos fiscalização em nossa casa. Veio um senhor alto, negro. Quis entrar de chapéu. Minha mãe não teve dúvidas.

- O senhor tira o chapéu. O senhor está na casa de uma brasileira. Aqui está o meu documento.

Minha mãe (Edith Breithaupt Saar) de fato era brasileira. Meu pai (Arnald Saar), inglês, naturalizado alemão. E nós, os filhos, todos encolhidos, amedrontados com aquela situação.

Eles fiscalizaram tudo. Levaram toda a biblioteca do meu pai, com livros em inglês e alemão. Papai gostava da agricultura. Tinha revistas publicadas pela Secretaria da Agricultura. Queria usar aquela literatura na lavoura local.

Nunca recebemos nada disso de volta. Eles vistoriaram do teto ao porão. Na saída, pediram desculpas, porque não havia nada que nos incriminasse. Sobre a biblioteca, disseram que poderíamos procurar depois. Mas quem vai procurar depois de tantos anos de guerra?

Nem pensei mais naquilo. Deixei de lado. Não fui atrás. Hoje me arrependo – naquele tempo não era advogada ainda. Era apenas uma meninota.

UM ALÔ AO PREFEITO – Prefeito Claudinho. Quando a Prefeitura decidir criar um centro de memória, pode contar que ofereceremos esta entrevista da Dra. Gisela e muito mais coisas coletadas ao longo de uma trajetória aqui em Memória de quase 35 anos diários, sem parar. Rio Grande da Serra merece.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

HISTORIADORES. Abril de 2014. Dra. Gisela ladeada pelo jornalista Roberto Nascimento e o professor Toninho Orlando. Eles dão sequência às pesquisas originais da grande dama da História de Rio Grande da Serra

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 6 de maio de 1972 – ano 14, edição 1835

MANCHETE – Homem que recebeu enxerto passa bem. Foi a sexta operação de enxertos artificiais em órgãos genitais masculinos no mundo a realizada em São Bernardo para a desobstrução dos canais sanguíneos naturais, visando a recuperação total do mecanismo sexual.

SÃO CAETANO – A cidade instituí o Troféu Di Thiene, a ser entregue às maiores expressões do esporte na segunda quinzena de dezembro de cada ano.

Inaugurada a IV Feita das Nações de São Caetano, no clube Cerâmica.

MAUÁ – Começa hoje (6-5-1972) a II Olimpíada Esportiva de Mauá, promoção do SESC e da Prefeitura.

COPA JOÃO RAMALHO – Como protesto, as Seleções de São Caetano e Diadema não jogarão amanhã (domingo, 7-5-1972). João Pedro Pedullo era o presidente da Liga de Futebol de São Caetano, e Juracy de Souza presidente da Liga de Futebol de Diadema.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 6 de maio de 1992 – ano 33, edição 8065

MANCHETE – Governo só vota salário mínimo se tiver maioria. Líderes governistas querem evitar ônus político do veto do presidente Collor. Governo quer garantir o reajuste do mínimo a cada quatro meses. Senado aprovou o reajuste bimestral.

SÃO CAETANO – Buso Palace vira templo de Edir Macedo.

CULTURA & LAZER – Adélio Sarro traz em livro 20 anos de pintura: “O Reino Azul de Sarro - Retrospectiva 1972-1992)”.

EM 6 DE MAIO DE...

1912 – Inaugurado o monumento ao Divino Redentor, em Campo Grande, entre a Estação Rio Grande e Paranapiacaba, obra do padre Luiz Capra.

NOTA – Abandonado, o monumento faz parte da lista de bens a serem recuperados pela Prefeitura de Santo André.

1952 – Fundado o Casa Branca FC, em Santo André.

1957 – Protestam as normalistas contra a reforma do Ensino. Principais itens abordados:

1 – As aulas práticas diminuíram de 5 para 3.

2 – A Educação Moral e Cívica confunde-se com a Sociologia.

3 – A cadeira de Português trata apenas da literatura infantil, cujas fontes de consulta praticamente inexistem.

4 – O novo programa, com 25 matérias, é considerado muito extenso.

Valisère, com fábrica em Santo André, lança sua campanha de vendas para o Dia das Mães: “As mamães vão adorar a nova linha Valisère”.

1992 – Falece Sandro Romano Pellini, antigo funcionário da Pirelli e grande colaborador desta página Memória.

HOJE

Dia do Cartógrafo - A profissão mais antiga do Brasil. Dia instituído pela Sociedade Brasileira de Cartografia em referência à data do mais antigo trabalho cartográfico registrado no Brasil.

O fato se deu em 27 de abril de 1500, segundo o Calendário Juliano utilizado na época, quando Mestre João, astrônomo da frota de Pedro Álvares Cabral, determinou a latitude da Baía de Cabrália - atual Porto Seguro.

Porém, o documento foi enviado à corte juntamente com a carta de Pero Vaz de Caminha, na data corrigida para o atual Calendário Gregoriano, 6 de maio. Os profissionais são conhecidos como artistas da ciência de compor cartas geográficas

