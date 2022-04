Grande ABC tem saldo de empregos positivo em março

Da Redação



30/04/2022 | 08:56



O Grande ABC apresentou, em março de 2022, saldo positivo de empregos com a abertura de 1.719 vagas formais. O resultado do mês consolida o saldo no ano em mais de 5.100 oportunidades. O acumulado dos últimos 12 meses (de abril de 2021 até março de 2022) registra a abertura de 34.380 vagas formais na região.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

As informações, divulgadas pelo Ministério da Economia, foram organizadas pelo Observatório Grande ABC, iniciativa do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, com o objetivo de levantar números regionais dos mais diversos setores para embasar políticas públicas para a região.

São Bernardo (+1.138), Santo André (+859), Mauá (+447) e Diadema (+340) registraram mais admissões do que desligamentos, terminando o mês de março com saldo positivo. Já São Caetano (-997), Ribeirão Pires (-16) e Rio Grande da Serra (- 52) fecharam postos.

O setor com melhor resultado em março foi o setor de serviços (+1.182 vagas), seguido pelos segmentos da construção (+385), indústria (+155) e comércio (+2). A agropecuária (-5) fechou vagas.

O estoque de empregos formais na região, que é o total de vínculos ativos no mês, chegou a 734.904 em março de 2022. O estoque atual é 4,9% maior do que em dezembro de 2021.