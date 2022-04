Parque Celso Daniel ganha estação para recolher recicláveis

Renan Soares

Especial para o Diário



30/04/2022 | 08:28



O Parque Celso Daniel, em Santo André, recebeu uma estação de coleta de resíduos recicláveis para incentivar o descarte adequado de materiais como plástico, papel, papelão, óleo de cozinha, eletrônicos e eletrodomésticos, metais e vidro. A estrutura, que fica no local até quinta-feira, tem como meta recolher sete toneladas de resíduos, que serão encaminhados para cooperativas da região e devem gerar cerca de R$ 7.000 em renda a ser revertida por meio de contratação e venda do material arrecadado.

A iniciativa é da Braskem, que se uniu à startup Solos, à Prefeitura de Santo André, ao Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e à cooperativa Cidade Limpa para realizar a ação, chamada de Braskem Recicla.

Para participar do projeto, a população poderá levar à estação seus resíduos recicláveis higienizados e sem sobras de comidas ou líquidos para o descarte correto. Durante a ação, o espaço contará com a exposição Meu Lixo Vai Para Onde eu Levar, atração voltada para adultos e crianças que tem por objetivo esclarecer sobre a importância da economia circular, além de atividades que inspiram a prática de hábitos mais sustentáveis.

"A iniciativa temcomo objetivo fomentar a educação ambiental, mostrar a importância da reciclagem dos resíduos, porque eles acabam virando renda para muitas famílias. Todos que vierem podem participar, quem trouxer algum tipo de resíduo pode trocar por um porta-copo de plástico reciclável", conta a gerente de relações institucionais da Braskem, Sylvia Tabarin Vieira.

"Santo André, por meio do Semasa, é pioneira na gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva. Trabalhamos continuamente em projetos que permitam melhorar o meio ambiente, ampliar a vida útil do nosso aterro municipal e contribuir para a renda das cooperativas de reciclagem parceiras. A realização do Braskem Recicla em nosso município é muito importante para complementar as ações de sustentabilidade da administração, engajar e conscientizar ainda mais os moradores para a importância da reciclagem", comenta o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Antes desta edição, o projeto chegoua Mauá e coletou cerca de 6,3 toneladas de materiais reciclados ­ dentre eles, 20% de plástico ­ durante os sete dias de ativação, gerando renda de R$ 27 mil para a cooperativa Coopercata. O Braskem Recicla estará em sua oitava edição e já passou por algumas regiões do País, sendo três em Salvador (Bahia), duas em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), uma em Mauá e uma no Rio de Janeiro.

"Temos visto que, em todas as regiões em que o Braskem Reciclaatua, a adesão é bastante significativa. O público tem se engajado com tema e as cidades, sejam elas capitais ou não, têm a demanda por intensificar o volume de material que vai para a reciclagem", reforça Saville Alves, cofundadora da Solos.