6 dicas para gamers organizarem melhor o tempo de jogo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/04/2022 | 09:55



Assim como os games exigem dedicação e estratégia para passar de fase ou subir de nível, um bom usuário também deve definir metas para organizar melhor o tempo de jogo – especialmente em um ano como 2022, que terá o retorno de séries consagradas e a chegada de IPs aguardadas. Para ajudar os gamers nessa missão, a HyperX, preparou um guia com seis recomendações que podem fazer diferença na hora de dividir as horas entre tantos títulos disponíveis.

1. Analisar a lista de games pendentes e jogar de pouco em pouco

Priorizar um título pode significar deixar outro de lado – ou não. Uma dica para não precisar abrir mão de um game que quer muito jogar é se organizar e fazer uma lista com até cinco jogos. Em seguida, o ideal é definir o favorito e, com o caminho preparado, avançar aos poucos.

Na dúvida, iniciar pelo game mais curto pode ser estratégico, assim, ao terminá-lo, o jogador terá consciência de como pode avançar com os outros, mesmo que precise de muitos checkpoints para alcançar a meta.

2. Não é preciso zerar tudo

Há muitos games de qualidade saindo este ano para investir o tempo em detalhes entediantes ou títulos que não estão agradando. Se o jogador se cansar de um título, é hora de mudar. Para manter o prazer daquele momento, após cada fase, o usuário deve se perguntar se está satisfeito com a experiência e com o tempo que está investindo em determinada obra.

Nem todas as histórias vão ser interessantes o tempo todo, e está tudo bem. Da mesma forma, muitos jogos, mesmo os single player, apresentam inúmeras tarefas repetitivas para manter os jogadores engajados e isso pode ser deixado de lado. Jogar é um lazer e deve representar um momento de diversão.

3. Se concentrar no treinamento, não nas vitórias

Para jogadores que curtem games competitivos, como Valorant, League of Legends, Rocket League e Rainbow Six Siege, ou para aqueles que estão procurando novos desafios, sempre é hora para treinar as habilidades, formar equipes com amigos e buscar vitórias juntos. Esse tipo de iniciativa costuma provocar uma sensação muito satisfatória, mas também depende bastante dos aspectos em que o jogador pretende focar.

Ao se envolver com esportes eletrônicos é comum que o jogador fique obcecado com o seu nível no game e com vencer acima de tudo. As comunidades competitivas estão cheias de usuários reclamando de estarem “presos” em determinados rankings e até justificando essa situação por causa da qualidade dos companheiros de equipe. As vitórias são ótimas, mas o primeiro passo para melhorar é aceitar as derrotas.

Vitórias e derrotas vão acontecer e cabe ao gamer não se prender exclusivamente ao resultado, mas concentrar-se no desempenho. Além disso, se a partida for uma causa perdida, basta tentar praticar nas rodadas restantes em vez de perder tempo se frustrando com a partida. Ao final de cada jogo, também vale a pena fazer um balanço, escolher as habilidades de destaque e pensar em maneiras de melhorar, especialmente nas estratégias que deram errado. Conversar de forma construtiva com os colegas de equipe e não ter medo de tentar novas táticas são dicas fundamentais.

4. Estabelecer limites para as microtransações

As microtransações são um aspecto aparentemente inevitável dos games atuais – e isso não é necessariamente um problema. É normal que os jogadores queiram adquirir desejos em Genshin Impact, skins limitadas em Fortnite ou pacotes do Ultimate Team no FIFA, mas se os gastos estão acima dos previstos é preciso colocar alguns limites. Uma boa alternativa para isso é estipular orçamentos semanais ou mensais e só investir o que já estava planejado.

5. Investir em passes de batalha que realmente interessem

Os battle passes geralmente são comprados pelas recompensas escondidas no fim dos jogos, mas nem sempre os usuários exploram verdadeiramente os conteúdos adicionais. No início, é comum progredir rapidamente e receber boas recompensas. Porém, depois de um tempo, geralmente o interesse se perde, afinal já foram muitas sessões de gameplays investidas naquilo. Se o intuito é adquirir o passe de batalha e ir até o fim, ótimo, mas uma dica é escolher bem os que deseja explorar e não apenas sair comprando vários conteúdos que provavelmente nem terá tempo de concluir.

6. Existem muitos gêneros e tentar algo novo vale a pena

É comum o jogador preferir certas franquias e gêneros com os quais está familiarizado. No entanto, o universo dos games está repleto de estilos e opções. Procurar algo novo pode ser bastante satisfatório. Para se divertir, não é preciso jogar sempre a novidade do mercado, e sim o que é novo para cada um. Se o usuário procura inspiração para saber qual será o próximo gameplay, é possível navegar em catálogos de serviços por assinaturas e conferir os destaques.