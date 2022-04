Ribeirão obtém R$ 1 milhão para dar crédito a pequenos

Da Redação



22/04/2022 | 08:03



O governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Banco do Povo, liberou R$ 1 milhão em linhas de crédito aos empreendedores de Ribeirão Pires. O pedido foi encaminhado pela SDER (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda) do município e tem como finalidade potencializar o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades de negócios no município.

“Faz parte da nossa política de fomento ao micro e pequeno negócio. Temos que ter um olhar cuidadoso com esse setor e trabalhar juntos para mitigar os impactos causados pela pandemia ao longo dos últimos dois anos”, disse o prefeito Clóvis Volpi (PL), que em janeiro comemorou a liberação de R$ 16 milhões, por parte do governo do Estado, para a conclusão do Hospital Municipal Santa Luzia. A Prefeitura entrará com R$ 2 milhões como contrapartida.

Os limites de crédito são aprovados através da análise e comprovação de sua utilização, e se alteram de acordo com o solicitante: R$ 15 mil para pessoa física e até R$ 21 mil para jurídica.

“Nem sempre no fechamento a realidade do fluxo de caixa permite ao empresário ir um pouco mais longe. Já com uma linha de crédito em mãos e juros baixos, as ações, com certeza, ficarão com maior probabilidade de se tornarem reais”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Marli Silva.

Para mais informações os interessados podem se dirigir ao Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, ou esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (11) 99560-1992 ou (11) 4824-4282.