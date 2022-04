Consórcio convida Atento e Toyota para debater saída

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



21/04/2022 | 08:26



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC vai convidar representantes da Toyota e da Atento, ambas de São Bernardo, para uma reunião prevista para o dia 29. A fabricante de automóveis decidiu transferir as operações para o Interior, enquanto a empresa de telemarketing anunciou o encerramento das atividades presenciais, colocando os funcionários em home office ou alocando em outras cidades. Nenhuma das firmas confirmou participação.

O objetivo, segundo o Consórcio, é discutir alternativas para a manutenção dos empregos e investimentos no município e na cadeia produtiva da região. Além das duas empresas, deve participar também da reunião a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

Se o encontro for confirmado, será o segundo entre o Consórcio, a Agência e a Toyota. O primeiro foi no dia 11 e, além das três partes, também sentaram à mesa representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Apesar das tratativas, a fabricante de automóveis manteve a decisão de levar a fabricação de peças para Sorocaba, Porto Feliz e Indaiatuba. E comunicou isso ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em outra reunião.

No caso da Atento, já ocorreram três encontros. No primeiro, os representantes da empresa avisaram ao Sintetel (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São Paulo) que a unidade seria fechada. Depois, se encontraram com Orlando para dizer que os funcionários seriam reaproveitados e que a empresa manteria o endereço fiscal na cidade. Na terça-feira, o chefe do Executivo se reuniu com o sindicato e sugeriu que a entidade acionasse o MPT (Ministério Público do Trabalho) para que a Atento informasse os nomes dos trabalhadores, registro e telefones com código de área, para comprovar que eles são da região e não de outros Estados.

A Toyota garante que haverá a manutenção de todos os empregos e que auxiliará os funcionários na mudança. O Sindicato dos Metalúrgicos contesta. A Atento também fala que não haverá cortes, mas o Sintetel diz que pelos 40 pessoas já foram desligadas após o anúncio.