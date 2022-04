Setor imobiliário segue aquecido

Do Diário do Grande ABC



Setor que performou bem, mesmo diante dos reflexos da pandemia, foi o mercado imobiliário. Seja pela alta conversão do regime de trabalho de presencial para remoto, ou pelo tempo que todos passamos a ficar em casa devido ao isolamento físico, muitas pessoas sentiram a necessidade de mudar de residência. Segundo a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), apenas em 2021, o lançamento de imóveis novos considerados de médio e alto padrão em São Paulo registrou crescimento de 26%.



As vendas do setor tiveram avanço entre os anos de 2020 e 2021. Não suficiente, o setor da construção civil abriu mais de 39 mil vagas de emprego somente no mês de fevereiro de 2022. Os dados mostram que a evolução da área surpreendeu. Foram presenciados clientes alterando toda a formatação de seus negócios, aproveitando-se dos recursos tecnológicos e do ambiente on-line. E, mesmo com a alta da Selic, conhecida como a taxa básica de juros, motivo pelo qual tem efeitos sobre as demais taxas praticadas pelo mercado em empréstimos e financiamentos, as expectativas para o setor continuam altas.



Desde o último semestre de 2021, a Selic disparou. No período de um ano, subiu mais de 8%, e, de novembro para cá, apontou aumento de 2,5 pontos – o que reflete diretamente no bolso do consumidor. Mas, na contramão desse cenário, a competição entre as instituições financeiras tem trazido vantagens aos consumidores que desejam investir na aquisição de imóveis, já que os índices para financiamento imobiliário foram praticamente ‘congelados’. Isso porque a taxa de financiamento imobiliário flutuou de 9,21% a 9,33% no período de novembro de 2021 a março de 2022. Assim, podemos considerá-las ‘estáveis’.



Mas, além das finanças, com o que mais o consumidor deve se preocupar para concretizar o sonho de aquisição da casa própria? Tão importante quanto o índice de juros e a negociação comercial que envolvem uma tratativa imobiliária são os documentos que se associam ao imóvel e as partes envolvidas no negócio, especialmente aos vendedores. Muitas pessoas ainda têm a ilusão de que negociação imobiliária é simples, dispensando as formalidades de ‘due diligence’ (busca e análise prévia de informações sobre a empresa) e ‘contrato’, o que fatalmente pode ser erro ensejador de grandes prejuízos.



Desta forma, é imprescindível que o consumidor se atente à análise criteriosa das certidões necessárias, além da assinatura de contrato equilibrado, que reflita as condições comerciais acordadas, os direitos e deveres das partes e as condições resolutivas.



Lidiane Praxedes Oliveira da Costa é advogada com atuação em direito empresarial e direito imobiliário.



PALAVRA DO LEITOR

Desfiles – 1

Fiquei na dúvida: fazer BolsoGay tem o intuito de atacar o presidente? Por quê? Ser homossexual tem algum problema (Gaviões da Fiel levará ‘Bolsonaro gay’ ao desfile de Carnaval)?

Ana Paula Gonzalez

do Facebook



Desfiles – 2

Com o presidente Bolsonaro é fácil, porque esse rapaz sabe que nada irá acontecer nas esferas política, criminal, social. Vai ser mais uma sátira dentre tantas que fazem e que no fim o presidente acaba dando risada. Só não entendo por que esse cabeleireiro acha que vai ofender se ‘travestindo’ de homossexual. Faz parte da vida de muitas pessoas, e não tem a menor importância ser gay ou não. Com esse pensamento ele ofende todas as pessoas que são gays, menosprezando-as ao invés de encarar todos como seres humanos, independentemente de sua opção sexual. Quero ver ele se vestir de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e sair na avenida, sambando e rindo da cara dos magistrados.

Roseli Fátima Monteiro Dos Santos

do Facebook



Jornalismo

Há muito venho buscando notícias de meu país em sites internacionais, pois considero nosso jornalismo em franca decadência. Jornalistas emitindo opiniões com viés ideológico para esse ou aquele lado, de acordo com suas convicções ou, pior, de acordo com convicções editoriais ditadas pelas empresas que os contrataram, distorcem verdade, colocando em xeque sua própria credibilidade. Aos jornalistas desse naipe eu deixo um recado: o verdadeiro jornalismo tem o dever de noticiar a verdade sem distorções ou opiniões. A opinião deve ficar a cargo de quem a assiste, ouve ou lê.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Renda curta – 1

Não diga (Pesquisa mostra que renda diminuiu para 34% da população na pandemia)! Quarentena é coisa de rico e classe média.

Anderson Pelegrino Genari

do Facebook



Renda curta – 2

Legado da turma do fica em casa, a economia a gente vê depois. Mas os impostos eu aumento agora. Doria em São Paulo aumentou o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) de tudo.

Henrique Souza

do Facebook



Orçamento secreto

Estou indignada ao ouvir que o Hospital São Paulo, vinculado à EPM (Escola Paulista de Medicina),gerenciado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, está na maior ‘pindura’, faltando o básico, tipo gaze. Se falta isto imaginem o restante. Uma pessoa disse ontem que não podia fazer exames de sangue por falta de material. Enquanto isso, os deputados do Centrão, nadando em dinheiro dos nossos impostos, continuam sem prestar conta do orçamento secreto, que devia ir para a saúde, para ministra Rosa Weber e não acontece nada. O povo brasileiro precisa aprender a votar em deputados federais, estaduais e senadores decentes, pois são mais importantes que os políticos do Poder Executivo!

Tânia Tavares

Capital