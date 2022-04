Aeroportos devem ter movimento maior no feriado de amanhã

Da Abr



20/04/2022 | 11:32



O movimento nos aeroportos operados pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) deve ser ainda maior neste feriado da Inconfidência Mineira (21) na comparação com a Semana Santa. Enquanto no feriado religioso da semana passada, os 17 aeroportos da Infraero receberam em torno de 451 mil passageiros de voos comerciais regulares, agora são esperados 576 mil passageiros. Entre os dias 20 e 25 de abril estão previstos 4,4 mil pousos e decolagens.

Congonhas, na capital paulista, vai receber mais da metade do total de passageiros - 294,1 mil - seguido pelo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com 179,8 mil. Juntos, os dois terminais terão 82% do total esperado para o feriado de Tiradentes.

A projeção foi elaborada a partir de programações informadas pelas empresas aéreas. Em 2021, não houve alteração na demanda dos aeroportos nesse período, pois o feriado não foi prolongado por ter caído em uma quarta-feira. A expectativa é de que os dias mais movimentados sejam hoje (20), com 109 mil passageiros e 859 movimentos de aeronaves, e a próxima segunda-feira (25), com 122 mil passageiros e 959 aeronaves.

Estradas movimentadas

Para quem vai viajar de carro ou ônibus, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, no primeiro minuto desta quinta-feira, a Operação Tiradentes 2022. O reforço na fiscalização se estenderá até as 23h59min do dia 24 próximo.

“O objetivo é não só garantir a segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, mas também combater a criminalidade nas rodovias federais”, informou a PRF.

Acrescentou que, mais do que aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais, os policiais estarão localizados em pontos estratégicos, nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

Além disso, eles também estarão atentos aos objetivos de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Carnaval fora de época

Com os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no feriado de amanhã (21), a PRF também estará atenta às rodovias federais da região metropolitana da cidade e nas divisas do estado. “As ações visam monitorar o fluxo de veículos, reforçando o policiamento no combate ao crime e na prevenção de acidentes para garantir a segurança viária de quem deseja se deslocar pelas rodovias federais para curtir a festa”, destaca.

Este ano, em razão da pandemia de covid-19, o carnaval de fevereiro foi transferido para abril em vários estados.

Restrições de tráfego

Neste feriado não haverá restrição de veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. Em todos os estados os veículos poderão circular livremente, todos os dias, a qualquer hora.

Dicas de segurança

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pequenas condutas, além de evitar multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila.

- Não esqueça a cadeirinha para o transporte de crianças.

- Observe as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas nas rodovias sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e respeitar a sinalização.

- Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito.

- Se não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou se estiver com o documento suspenso ou ainda se fez uso de bebida alcoólica, não dirija. Nestes casos, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis, ônibus.

- Confira se todas as taxas do veículo foram pagas. Somente assim ele estará licenciado e será autorizado a seguir viagem.