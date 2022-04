Preocupação com a dengue

Do Diário do Grande ABC



20/04/2022 | 08:13



A constatação, como mostra reportagem nesta edição do Diário, de que no primeiro trimestre deste ano o Grande ABC registrou 86 casos de dengue, abaixo dos 108 notificados no mesmo período do ano passado, não deve, em hipótese alguma, deixar de ser motivo de preocupação para as autoridades sanitárias da região.

A diminuição de 20,4% no número entre janeiro e março tem algumas explicações. A principal delas, segundo o epidemiologista Carlos Peçanha, tem a ver com questões climáticas. Como a proliferação do Aedes aegypit está atrelada à questão da temperatura, já que precisa de um ambiente mais quente para ativar o metabolismo, o pico das infecções normalmente ocorre entre abril e maio, logo após o período de reprodução. Ou seja, possivelmente o número de casos da doença na região vai subir nos próximos meses.

Isso significa que as ações de combate ao vírus devem ser intensificadas agora pelas prefeituras. Principalmente as educativas, para conscientizar a população do Grande ABC sobre a necessidade de não manter água parada em casa, justamente o local onde o mosquito se prolifera. Inclui também iniciativas proativas do poder público, como a própria fiscalização e políticas de nebulização nos bairros.

Algumas práticas adotadas pela região, no entanto, merecem destaque, como é o caso da Prefeitura de São Caetano, que segue as diretrizes do Plano Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypit, do Ministério da Saúde. A ação mais inovadora vem sendo realizada pela administração de Santo André, que garantiu, por meio de lei, a utilização de drones para fiscalização de locais que podem ter possíveis focos.

Fato é que, ainda que os números sejam mais baixos do que os registrados em 2021, o poder público precisa ficar atento. É necessário manter as equipes em alerta para que a dengue não volte a ser um problema, como em outras temporadas. E a população, claro, fazer a sua parte.