Rihanna e ASAP Rocky são vistos em clima de paz após boatos de traição

19/04/2022 | 13:10



Rihanna e ASAP Rocky foram fotografados em clima de paz e muito amor em Barbados, no Caribe, e colocaram um ponto final nos boatos de que o relacionamento deles estaria em crise.

A musa, que está grávida do primeiro filho, ainda exibiu o barrigão de gestação em um vestido preto com recortes.

Vale lembrar que o jornalista de moda Louis Pisano, que espalhou por sua rede social que o casal havia se separado após uma traição do rapper, pediu desculpas na última sexta-feira, dia 15, pela informação equivocada.

Tomei a decisão burra de postar uma informação que recebi. Não vou falar sobre fontes, culpar outros por uma discussão que começou, etc, porque no final das contas eu tomei a decisão de escrever o tweet, apertar enviar e colocar o meu nome ali. Então gostaria de pedir desculpas formalmente a todos os que envolvi com as minhas ações. Aceito completamente as consequências das minhas ações. Não tenho justificativas para o que eu fiz, disse.