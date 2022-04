Venda direta movimenta R$ 50 milhões no Brasil

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/04/2022



A venda direta, popularmente conhecida como de porta em porta, é extremamente significativa no Brasil. Para se ter ideia, o setor no País é bem diversificado e do total de empreendedores, 42,2% são homens, sendo o restante (57,8%) mulheres. A maioria é casado e tem ensino superior completo, de acordo com os dados mais recentes da ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas).

Para se ter ideia, em 2020 o setor de vendas diretas movimentou R$ 50 bilhões, ou que representa 10,5% a mais que em 2019. Do total das vendas nesse formato, 52% são de produtos da categoria cosméticos e itens de higiene pessoal, segundo a ABVED.

Fica instalada em Diadema e que conta hoje com 250 colaboradores, há quatro meses, deu início ao projeto de expansão da marca com a criação do canal de venda direta por meio de ‘revendedores nas cidades da região e da Grande São Paulo.

Segundo Telmo de Campos, head de marketing da Davene, a iniciativa busca, além de aproximar os consumidores da marca, ser uma alternativa de geração de renda e incentivar o empreendedorismo, trazendo novas oportunidades de negócios para autônomos. Para os interessados começarem a venda dos produtos não é necessário nenhum investimento inicial e a margem de lucro é de, no mínimo, 40% no canal como revendedor autônomo. Além disso, a marca oferece oportunidades para o revendedor aumentar suas vendas e lucros.

“A Davene tem diversas linhas de produtos e o nosso catálogo abrange todos os cuidados diários da rotina de higiene pessoal, além de produtos de perfumaria. Esse canal de vendas é a maneira mais próxima de chegar aos consumidores”, explica Campos, que acredita que o brasileiro empreende e sabe que um dos setores que se mantém firme é o da beleza e higiene pessoal. “Somos um facilitador para quem busca novas possibilidades de renda”, acrescenta.

Segundo ele. a marca possui características que melhoram a aceitação do público. “Alguns diferenciais da marca possibilitam o empreendedor ter mais retorno com o projeto piloto, já que 90% dos produtos Davene são veganos, sem testes em animais e todos seguem um padrão de qualidade internacional”, afirma Campos.

Nacionalmente conhecida por seu leite de aveia, a história da Davene vem sendo contada desde 1976, quando iniciou as atividades no Brasil com o creme Sardalina. Apesar de ser tradicional nos segmentos de hidratação e higiene, a Davene também produz itens de perfumaria, desodorantes, sabonetes, infantil, dermocosméticos corporais e produtos capilares.

De origem familiar, a empresa que fez uso da comunicação em massa para ser notada no início. Os anos 1980 representaram os tempos áureos da marca. O leite de aveia, lançado em 1978, teve como garotas propaganda a atriz Tônia Carrero e as apresentadoras Hebe Camargo e e Xuxa Meneghel. A marca também já teve linhas de produtos infantis com as marcas licenciadas Snoopy, Turma da Mônica e Sandy & Júnior.

No início desta década, a empresa enfrentou sérios problemas financereiros. Hoje, segundo Campos, cresce acima dos dois dígitos ao ano.

Atualmente, está presente também nos mercados da Europa e África. O portfólio de produtos conta com mais de 250 rótulos diferentes, que atende aos mais variados usos. “O mercado brasileiro de cosméticos é bastante desafiador e a presença da Davene ativamente, nesses 45 anos, merece ser lembrada sempre”, disse o head de marketing da marca.