Simone fala sobre suposta distância de Simaria: Tem a vida dela e eu a minha

14/04/2022 | 09:11



Simaria, da dupla com Simone, já virou assunto e roubou as luzes dos holofotes uma porção de vezes. Tanto pelos seus looks, como pela sua saúde ou pelas polêmicas que se envolveu com outros famosos, vez ou outra a cantora vê seu nome tomar as manchetes dos veículos de entretenimento. Recentemente, os internautas perceberam que as coleguinhas não estavam aparecendo juntas com a mesma frequência de antes e começaram a se perguntar o motivo do suposto afastamento de Simaria.

Antes que boatos sobre a separação surgissem, Simone decidiu explicar que cada uma tem a própria agenda pessoa além da dupla, mas que tudo está bem:

Simaria tem a vida dela, e eu a minha! Nos falamos quase todos os dias. Amo minha princesona. Vou já ligar de novo.

Anteriormente, Simone já havia explicado que a irmã adora colocar o pé na jaca e tem que ficar sempre de olho para a sertaneja não cometer gafe:

É agoniada, às vezes grita no momento em que não é para gritar, às vezes fala coisas que não é para falar, troca nome da pessoa... porque ela não é muito ligada em redes sociais... ela é ligada em botar as fotos dela de biquíni (risos). Tem hora que ela paga muita gafe. Ainda bem que tem alguém para cuidar.