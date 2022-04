Britney Spears entrega que sexo é melhor durante gravidez e reflete sobre maternidade

14/04/2022 | 09:10



Britney Spears teve seu período sombrio após atingir o sucesso: ela teve problemas com os filhos, com remédios e até casamentos relâmpagos. Depois, a cantora, nascida no dia 2 de dezembro de 1981, foi aos poucos retomando sua vida e novamente conquistou o sucesso. Um dos problemas mais recentes, por exemplo, envolve a questão da tutela imposta sobre ela, que estava sob comando de seu pai, Jamie Spears. Felizmente, a Justiça norte-americana colocou um fim e agora ela pode tomar as rédeas da própria vida. Inclusive, o que parece, a Princesinha do Pop está vivendo sua melhor fase. Logo após anunciar a gravidez do terceiro filho, a artista fez uma longa reflexão sobre maternidade e entregou que o sexo é melhor durante a gestação.

No trecho, ela diz:

A pensar: livro, maquiagem, filmes clássicos, ótimas conversas e o melhor sexo de todos. Sexo é ótimo quando você está grávida. Com um bebê a caminho, meu pensamento esta manhã foi: Estou com tanto medo de cometer um erro. Será que vou ser atenciosa o suficiente? Serei instintiva o suficiente? Deus sabe que não sou santa, mas a mídia me destruiu quando me tornei mãe. Meu primeiro disco saiu quando eu tinha 16 anos de idade e engravidei aos 24. Pensei nisso ontem à noite. Eu era um bebê criando dois bebês com 17 carros do lado de fora da minha casa! Eu não sabia jogar o jogo, nem sabia como me vestir ou arrumar o cabelo! [...] A mídia sempre foi EXTREMAMENTE rude comigo, então eu acordei esta manhã dizendo a mim mesma: Eu preciso fazer um podcast durante esta gravidez em vez de apenas terapia?

Aos 40 anos de idade, Spears já é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, ambos de seu casamento anterior com Kevin Ferdeline. Atualmente, a artista está noiva do dançarino Sam Asghari.