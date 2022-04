Parque Estadual de Vila Velha tem atrações para os feriados de abril

Redação

Do Rota de Férias



14/04/2022 | 07:55



O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa (PR), preparou uma programação especial para os feriados de Páscoa e Tiradentes. As atrações vão desde visita do Coelho Aventureiro e caça aos ovos até recreação e caminhada noturna

Atrações do Parque Estadual de Vila Velha

As crianças que estiverem no Parque Vila Velha, no domingo (10/4) e no dia 17, poderão participar da caça aos ovos e de diversas oficinas recreativas com distribuição de kits de doces. E claro, não vai faltar a visita do Coelho Aventureiro, que circulará no parque realizando as atividades de aventura junto com os visitantes.

Para os adultos, a dica é desfrutar das belezas naturais do complexo, como a visitação autoguiada nos Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada. Eles também podem se programar para a tradicional caminhada noturna, que acontecerá em 16 de abril (sábado), em plena lua cheia. A caminhada é feita pela trilha principal dos Arenitos, com parada para contemplação na Taça, e observação do céu com telescópio no Centro de Visitantes, tudo com orientação de um especialista em Astronomia. Os ingressos são vendidos pelo site oficial ao valor promocional de R$98.

“As belezas naturais, especialmente as formações rochosas do Arenitos, são propícias para curtir o feriado em família ou com os amigos. Isso sem falar nas atrações de aventura, que podem criar novas experiências. E com a presença do Coelho de Páscoa e ações específicas para comemorar essa data, o feriado trará uma lembrança afetiva. É a combinação perfeita para quem quer viver um momento especial”, destaca Leandro Ribas, gestor da Soul Vila Velha, empresa concessionária do parque.

Ingressos

A cada quatro entradas individuais ou ingressos + combo aventura, a família ganha um tíquete de acesso ao complexo. A compra deve ser realizada site oficial e, após a efetivação, o visitante ganhará um voucher para retirada do ingresso gratuito na bilheteria do parque, que pode ser utilizado até o dia 30 de abril.

