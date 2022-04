Obituário - 16 de abril de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/04/2022 | 05:27



SANTO ANDRÉ

Alzira Fernandes Gomes Pereira, 87. Natural de Mogi Guaçu (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pilar Vieitez Fernandez, 83. Natural da Espanha. Residia no Recanto Feliz, em Suzano (São Paulo). Dia 12, em Santo André. Cemitério São Sebastião, em Suzano.

Paulo Antonio Carrara, 80. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deusdete Chaves Machado, 79. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Selva Romero Miranda, 76. Natural do Uruguai. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferreira Irmão, 73. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ademir de Almeida, 71. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Rosa Martins Silva, 67. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Prudencio dos Santos, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vivian Sumie Hatakeyama, 33. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Estudante. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tarcisio de Souza Silva, 29. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Matheus Barboza Serpa, 16. Natural de Santo André. Residia no Jardim Elisabeth, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Elizabeta D’Agostini Falkowski, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Francisca Simon de Souza, 90. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

Eunice da Silva Lopes, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Luiz Paulo dos Reis, 74. Natural de Colina (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério do Baeta.

Luiz Antonio Zonzini, 68. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Noemi Peixoto da Silva, 64. Natural de Mandaguaçu (Paraná). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Mauro dos Santos Ferreira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Engenheiro. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Ivair de Souza Benevides, 90. Natural de Paraopeba (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Sebastião dos Anjos Gomes, 66. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12, em Diadema. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maria de Fátima de Souza Tocantins, 66. Natural de Goiânia (Goiás). Residia no Jardim Damasco, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Diadema. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Valdenor Bizerra da Silva, 63. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Erenice Pereira Lopes, 61. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

José Benedito dos Santos, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Ivannoel Alves de Sousa, 55. Natural de Canarana (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Vale da Paz.

Fernanda Cristina da Silva Lima, 42. Natural de Teresina (Piauí). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Joana Duque de Sousa, 63. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Rozenilda Maria de Jesus Neves, 53. Natural de Poções (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Marileide da Silva, 51. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Dia 12. Cemitério dos Casa.