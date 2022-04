Charge - 13 de abril de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



13/04/2022 | 10:49



A tento vai fechar o site (unidade de atendimento) de São Bernardo. Ontem, em reunião entre o Sintetel (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São Paulo), a diretoria de RH (Recursos Humanos) da empresa confirmou que o espaço deixará de funcionar em junho e que os trabalhadores serão alocados em outros produtos nos sites próximos e que a maioria será colocada em regime de home office. Entretanto, há informações de que já em maio as operações estarão encerradas no local.