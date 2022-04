Britney Spears exibe barriguinha após anúncio de gravidez: Antes que comece a crescer

13/04/2022 | 08:10



Britney Spears teve seu período sombrio após atingir o sucesso: ela teve problemas com os filhos, com remédios e até casamentos relâmpagos. Depois, a cantora, nascida no dia 2 de dezembro de 1981, foi aos poucos retomando sua vida e novamente conquistou o sucesso. Um dos problemas mais recentes, por exemplo, envolve a questão da tutela imposta sobre ela, que estava sob comando de seu pai, Jamie Spears. Felizmente, a Justiça norte-americana colocou um fim e agora ela pode tomar as rédeas da própria vida. E, ao que parece, a Princesinha do Pop está vivendo sua melhor fase. Isso porque, logo após anunciar a gravidez do terceiro filho, a artista exibiu a barriguinha pela primeira vez nas redes sociais, na última terça-feira, dia 12.

Então, eu tenho que mostrar minhas roupas agora antes que realmente comece a crescer.... Tive que colocar a flor no pescoço como a Sarah Jessica Parker... Eu estou com uma barriguinha aqui, mas pelo menos minhas calças estão servindo. Bem, quase, escreveu na legenda do vídeo.

Aos 40 anos de idade, Spears já é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, ambos de seu casamento anterior com Kevin Ferdeline. Atualmente, a artista está noiva do dançarino Sam Asghari.