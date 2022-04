Prefeitura de São Caetano firma convênios com entidades esportivas e homenageia campeã da Superliga B

Francisco Lacerda



12/04/2022 | 17:19



A Prefeitura de São Caetano do Sul realizou na manhã desta terça-feira (12/4) a cerimônia de assinatura de termos de convênios com sete entidades esportivas até o dia 31 de dezembro. Juntas, elas oferecem 31 modalidades à população.

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito José Auricchio Júnior e o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim, o deputado estadual Thiago Auricchio, secretários municipais, vereadores, dirigentes esportivos e atletas.

As setes entidades contempladas são Associação Atlética São Caetano, Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Santa Maria, Liga Sancaetanense de Desporto, Liga Sancaetanense de Futebol, Liga Sancaetanense de Futebol de Salão, Associação Cultural Nipo Brasileira de São Caetano do Sul e Instituto Elisângela Maria Adriano.

A cerimônia serviu, também, para homenagear a equipe de vôlei feminino do São Caetano/Energis 8, campeã da Superliga B ao derrotar o Abel/Moda Brusque (3 a 2), na noite de segunda-feira (11), no Ginásio Milton Feijão.

O prefeito de São Caetano falou sobre a importância do Esporte para a cidade. “Há uma sinergia muito grande entre Esporte, conquistas e São Caetano. Estamos hoje, aqui, homenageando a equipe das meninas, campeãs da Superliga B e comemorando o retorno para a elite do vôlei nacional. Porém, histórias de conquistas como essa vêm de antes, lá no início da década de 1990, mais precisamente na temporada de 1992/93, quando o Colgate/São Caetano conquistou o título nacional e, na temporada seguinte, o Sul-Americano, com grandes jogadoras como Fofão e Ana Moser”, relembrou Auricchio.

O deputado estadual Thiago Auricchio parabenizou as campeãs e ressaltou o trabalho realizado junto à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) voltado para o esporte são-caetanense. “São Caetano é bastante conhecida pela excelência na Educação e na Saúde. No entanto, não podemos esquecer do Esporte, com grandes times de vôlei feminino, como foi dito pelo prefeito Auricchio, assim como no atletismo, judô e, recentemente, taekwondo, com títulos mundiais e topo no ranking mundial, além do tênis de mesa, no qual temos a maioria de jogadores e técnico, tanto no masculino quanto no feminino”, ressaltou Thiago Auricchio.

Quem também falou sobre a importância das conquistas foi o secretário de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), Mauro Chekin. “Parabenizo todo o time de vôlei feminino, a comissão técnica e o patrocinador Energis 8, representado pelo seu presidente, Clóvis Gimenes, pela confiança neste projeto que foi coroado com o título e o acesso à elite do vôlei nacional”, finalizou Chekin.