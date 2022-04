Privatização da Eletrobras deve ocorrer em até 4 semanas, diz Guedes

12/04/2022 | 08:29



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira, 11, durante evento, que a privatização da Eletrobras está na reta final e deve ocorrer em "2, 3 ou 4 semanas". Apesar de ainda depender do aval do Tribunal de Contas da União (TCU), Guedes disse que acreditar que o relator do processo, Aroldo Cedraz, deve entregar o relatório sobre o tema "o mais rápido possível". "O TCU trabalhou conosco por 2 anos em todos os problemas que poderiam existir. Todo o futuro da energia brasileira depende disso", completou o ministro.