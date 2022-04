Pabllo Vittar diz que leva cantadas de Arthur Picoli, mas ex-BBB rebate: Eu sou assim com todo mundo

11/04/2022 | 12:10



Arthur Picoli e Pabllo Vittar estão na boca público! Isso porque durante uma entrevista para Ingrid Ohara, no MTVixe, a cantora revelou que costuma receber elogios e cantadas do ex-BBB nas redes sociais.

- Arthur só está de miguézinho no meu inbox do Instagram. Não vou mentir, falo mesmo. Então, Arthur, já vou falar aqui: Se você quiser me pegar, venha com tudo, porque não estou nem aí. Quero mesmo.

Vendo a repercussão do caso, Arthur usou os Stories pra tentar explicar que não estava dando em cima da cantora, e que, na verdade, se comporta assim com todos os seus amigos.

- Eu não tenho culpa de tratar todo mundo bem. Esse é meu jeito de brincar. Assim como eu sei que quando as meninas são gentis isso não quer dizer que elas estão me dando mole, que elas querem me pegar. E eu sou assim com todo mundo, com meus amigos. Não to me justificando, até porque a Pabllo Vittar é gostosa para c*****o, mas isso não quer dizer que eu pegaria. Agora fica uma coisa bem distante, entre elogiar e pegar a pessoa, querer ter algo com a pessoa.

Falas de Arthur repercutem mal

Se você pensa que a polêmica acabou por aí, senta que vem mais! Pouco depois do ex-BBB comentar o suposto affair, alguns internautas começaram a ver problema nas declarações.

Novamente, Picoli voltou as redes sociais para se explicar:

- Se pra eu ser hetero, eu só posso elogiar mulheres, então, meu irmão, eu sou gay pra c*****o. Acho que está sendo feito uma tempestade em copo d'água, e eu estou me defendendo simplesmente pelo fato de ser mentira. Se fosse verdade eu ia ficar quieto.

Eita!