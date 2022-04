Carlos Gomes reabre em noite emocionante

Thaina Lana

Do Diário do Grande ABC



09/04/2022 | 07:25



Um dos espaços culturais mais importantes de Santo André está novamente de portas abertas para o público. Após 14 anos de espera, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, na região central, foi reinaugurado ontem à noite, data em que o município completou 469 anos. A solenidade contou com fortes emoções, com descerramento de placa, homenagem a ex-funcionário do centro cultural, queima de fogos silenciosos, concerto especial da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) e discursos voltados à valorização da cultura do prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), e da secretária responsável pela área, Simone Zárate.

O espaço, que é tombado como patrimônio cultural desde 1992 pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André), estava fechado desde 2008 por problemas estruturais e passou por reforma seguindo os princípios contemporâneos de intervenção em patrimônio histórico, que contempla a transformação em equipamento multifuncional e flexível. Até o fim do mês, o Paço andreense deverá anunciar a programação que será promovida ao longo do ano no Carlos Gomes.

Antes do descerramento da placa de inauguração, o prefeito Paulo Serra não conseguiu segurar a emoção durante seu discurso. Ele ressaltou a importância da reabertura do equipamento e destacou a necessidade de investimento público na área. "A cultura não tem lado, não tem partido, até porque quem faz a cultura é a sociedade. O Estado só é responsável por incentivar, preservar o patrimônio e oferecer os instrumentos necessários para sua promoção. Hoje Santo André manda este recado: quando dialogamos e aceitamos a diversidade, o resultado é esse, a volta do Carlos Gomes para os andreenses", declarou o chefe do Executivo, que aproveitou o momento para mostrar a chave original do espaço, que ficará exposta no centro cultural.

Também marcaram presença no evento a primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), o presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), e outras autoridades.

O ex-funcionário do teatro Waldyr Macedo foi o grande homenageado da noite. De 1963 a 1968, Macedo atuou no cine teatro como lanterninha e depois foi promovido a operador de projeção e, por causa do trabalho prestado durante o período, recebeu das mãos do prefeito uma placa comemorativa. "Deixo uma mensagem especial ao senhor Waldyr e estendida a todos que já trabalharam no Carlos Gomes: são os invisíveis, os anônimos da cultura, e sem eles a roda não gira", finalizou a secretária Simone Zárate.

PROGRAMAÇÃO DO DIA

A programação especial do aniversário de Santo André continua hoje por diversos pontos da cidade. No primeiro evento aberto ao público nesta nova fase, o Cine Theatro recebe durante todo sábado o Festival Multicultural, que conta com visitas monitoradas pelo espaço, atrações musicais, oficinas, contação de histórias, patinação artística, entre outras atividades.

Do outro lado da cidade, acontece o 17° Festival do Cambuci de Paranapiacaba, das 10h às 17h, no antigo mercado. O evento conta com diversas atrações culturais e gastronômicas, como a Feira Caminhos do Cambuci, que conta com 23 expositores que comercializam diferentes produtos feitos com o cambuci e outras frutas nativas da Mata Atlântica. Na parte da manhã também será entregue na vila a unidade de saúde de Paranapiacaba, que passou por revitalização.

A programação completa está disponível no site santoandre469anos.com.br.