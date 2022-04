Representantes de servidores do BC se reunirão com Campos na segunda-feira

08/04/2022 | 09:01



Após o acirramento da greve dos servidores do Banco Central (BC), o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, receberá representantes dos funcionários do órgão na segunda-feira (11). Na terça-feira (12), os servidores farão uma nova assembleia geral para reavaliar o movimento à luz do que "de concreto" Campos Neto trouxer para a mesa de negociação.

De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fábio Faiad, a reunião realizada nesta quinta-feira, 7, com a diretora de Administração do BC, Carolina de Assis Barros, "não trouxe nenhuma proposta oficial e nenhuma novidade".

Como mostrou o Estadão/Broadcast essa semana, o Sinal subiu ainda mais o tom em relação aos serviços e funções do órgão que podem ser afetadas pela greve dos servidores. O Sinal afirmou que a greve continua por tempo indeterminado e que poderá afetar as atividades preparatórias para o Comitê de Política Monetária (Copom) e para o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), além de poder "afetar ainda mais" a divulgação do Boletim Focus e de diversas taxas financeiras, como a ptax.

Nesta quinta, ao comentar a suspensão dos trabalhos do Lift Challenge por causa da greve, Campos Neto disse que espera uma solução rápida para a paralisação dos servidores da autarquia. O comentário foi feito durante live da Legend Investimentos. "A gente tem agora o tema da greve, que a gente espera endereçar em breve", disse o presidente do BC.