Eliezer deixa parte íntima escapar no BBB22 e Lina vê detalhe inusitado

07/04/2022 | 13:10



Luz, câmera e algumas pessoas mostrando demais. É assim que acontece em todas as edições do Big Brother Brasil. Muitos participantes do reality ficam tão à vontade na casa que acabam esquecendo que estavam sendo vigiados na hora de se trocar, como foi o caso de Eliezer, que deixou as partes íntimas escaparem no BBB22.

A festa que contou com apresentação da cantora IZA deu o que falar e enquanto os brothers se preparavam para dormir, Eli protagonizou o momento curioso. O affair de Natália foi se jogar na cama quando suas partes íntimas acabaram escapando da roupa. Ops!

Lina ficou chocada, e disparou:

- Para que você não é circuncidado.

O ator respondeu:

- Eu nunca fiz operação, mas acho que a cabeça do meu piru é pra fora. Acabei de ver mijando.

A cantora logo tratou de desmentir o brother, e disse que tinha certeza após ver o membro do rapaz:

- Não é. Não é que eu vi. Eita!