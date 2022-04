Mi Fan Festival 2022 tem ofertas de 47% em aparelhos da Xiaomi

Beatriz Ceschim

07/04/2022 | 02:55



Ontem (6), começou o Mi Fan Festival 2022, evento da Xiaomi cheio de ofertas em produtos da marca. Essa é uma ótima oportunidade para quem deseja adquirir algum dos dispositivos da empresa chinesa, em condições diferenciadas. Neste ano, as promoções englobam smartphones, smartwatches e muito mais, com até 47% de desconto.

Redmi Note 11

Crédito: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11

Um dos aparelhos que está com desconto no festival é o Redmi Note 11. O dispositivo é completo, unindo tecnologia de ponta, com um preço acessível. O smartphone conta com tela AMOLED 6,43 polegadas, com proteção Gorilla Glass, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. O celular está disponível nas cores: Cinza Lunar, Azul Noturno e Azul Cósmico.

Além de um design moderno, o Redmi Note 11 vem com Snapdragon 680. A memória RAM está disponível em versões de 4 GB, 6 GB ou 8 GB, podendo ser ampliada com o recurso RAM virtual. Nesta opção, espaço vazio no dispositivo é convertido em memória RAM para um melhor desempenho do aparelho. Já o armazenamento interno começa a partir de 64 GB e vai até 128 GB.

O conjunto de câmeras também não deixa a desejar. O smartphone é equipado com quatro na traseira, sendo a maior de 50MP, a ultrawide de 8MP, o sensor macro de 2MP e uma opção de profundidade de 2MP. A frontal conta com 13MP.

Para aproveitar todos os recursos deste modelo, o dispositivo conta com uma bateria de 5000 mAh, e os usuários têm a possibilidade de carregamento rápido de 33W. O aparelho ainda possui uma entrada P2 para fone de ouvido e alto-falante duplo.

Xiaomi 12

Divulgação/Xiaomi Xiaomi 12

Outro destaque do evento é o Xiaomi 12. Este smartphone também tem uma tela AMOLED de 6,28 polegadas, com taxa de atualização 120 Hz e resolução Full HD+. O processador do aparelho é o Snapdragon 8 Gen 1 e o sistema operacional, Android 12.

O celular está disponível em 8 GB e 12 GB de RAM, com armazenamento interno de 128 GB ou 256 GB. O dispositivo possui uma bateria de 4500 mAh, com carregamento rápido de 67W. O modelo ainda conta com conexão para 5G, som estéreo, leitor de digitais, NFC e Bluetooth 5.2.

Nas câmeras, o Xiaomi 12 tem uma frontal de 32MP e três traseiras – a principal com 50MP, a ultrawide com 13MP e a macro com 5MP. Existem três versões do modelo em cores diferentes no mercado, sendo elas em roxo, preto e azul.

Xiaomi 12X

Divulgação/Xiaomi Xiaomi 12X

A versão mais acessível da linha 12 também faz parte do Mi Fan Festival 2022. Este aparelho possui o mesmo tamanho do dispositivo que dá o nome da linha, com uma tela AMOLED de 6,28 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e resolução Full HD+.

O conjunto de câmeras é igual ao do Xiaomi 12, com três na traseira, de 50MP, 13MP e 5MP, além de uma frontal de 32MP. A bateria também conta com 4500 mAh, além do carregamento rápido de 67W.

A versão mais barata da linha ainda tem opções de até 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. O Xiaomi 12X está disponível nas cores: roxo, azul e preto.

Redmi Watch 2 Lite

Divulgação/Xiaomi Redmi Watch 2 lite

Os smartwatches também estão em oferta, para quem deseja investir em um eletrônico prático e versátil. O Redmi Watch 2 Lite vem com uma tela TFT de 1,55 polegadas. A bateria de 262 mAh garante até 10 dias de uso, sem precisar de recarga, e o Bluetooth 5.0 ajuda na conectividade e ainda consome pouca energia.

O dispositivo possui diversos sensores que auxiliam a monitorar o condicionamento físico do usuário, como medição de batimentos cardíacos, sono e estresse. O relógio inteligente ainda é à prova d’água, ideal para nadadores, já que resiste a mergulhos de 50 metros de profundidade.

O aparelho ainda tem ferramentas para monitoramento de 100 esportes diferentes, com função de GPS e opções de personalização por meio do aplicativo Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite. Além disso, o Redmi Watch 2 Lite permite sincronização de dados com o Strava, app que ajuda a rastrear exercícios físicos.

Mi Fan Festival 2022

O Mi Fan Festival 2022 já está acontecendo no AliExpress. Os dispositivos da Xiaomi estão com até 47% de desconto. Para adquirir qualquer um destes modelos ou outros aparelhos da marca, é só acessar a plataforma.