Menos lamento, mais ação

05/04/2022 | 23:48



No fim de 2023, após seis décadas de operação no Grande ABC, a Toyota terá deixado São Bernardo. Foi o que anunciou ontem a montadora. Em decisão estratégica, a companhia vai restringir suas atividades ao Interior paulista, nas cidades de Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz. A desmobilização da planta regional começa em dezembro. A informação surpreendeu o mercado e as autoridades municipais, exatamente como havia ocorrido no caso da Ford, em fevereiro de 2019. Assim, a desindustrialização avança a passos largos, colocando em xeque a sustentabilidade econômica da região.



Diante da fuga de empresas importantes para a sustentação financeira e social de São Bernardo, chama a atenção a inação do governo municipal, como se não tivesse responsabilidade na manutenção de ambiente apropriado para o desenvolvimento dos negócios. O Poder Executivo tem demonstrado inabilidade para elaborar e executar ações capazes de estancar a saída de grandes pagadoras de impostos e geradoras de emprego. Com isso, condena a população a tempos difíceis.



A estupefação do prefeito Orlando Morando (PSDB) diante da notícia da Toyota, recebida de última hora, é indicativo de como o setor produtivo perdeu o respeito, que sempre cultivou, pela administração – e que foi, nas últimas sete décadas, responsável pelo fortalecimento do parque industrial no município. Empresas estão apenas comunicando sua saída ao Paço; já não demonstram interesse algum de negociar sua permanência na cidade.



Por quê? Esta é uma boa pergunta para Orlando responder. Não basta ao chefe do Executivo lamentar cada uma das indústrias que divulga o encerramento de suas atividades em São Bernardo. É preciso trabalhar. Não com ações histriônicas, mas com a apresentação de ideias práticas. De que adianta o prefeito dizer que vai agora procurar o presidente da Toyota para tentar reverter a decisão? Deveria ter dialogado antes. Qual a dificuldade para conversar com Rafael Chang? O Diário falou com ele ontem, infelizmente para repercutir a saída de outra empresa do Grande ABC.