Ana Paula Siebert comenta vida sexual com o marido, Roberto Justus: O importante é a sintonia

05/04/2022 | 12:11



Na última segunda-feira, dia 4, Ana Paula Siebert tirou um tempinho para interagir com os fãs nas redes sociais. A influenciadora abriu uma caixinhas de perguntas no Instagram com o título: 5 perguntas que eu nunca respondi. No entanto, ela acabou se empolgando ao saciar a curiosidade dos seguidores e excedeu o número proposto. Durante a interação, a famosa surpreendeu ao responder questionamentos sobre a vida sexual com o empresário Roberto Justus - com quem é casada desde 2015 e tem uma filha.

Para começar, ela foi questionada sobre a frequência das intimidades.

Sexo todo dia?

Discreta, a modelo se limitou a responder usando um gif de uma mulher assustada. Em seguida, outra internauta ficou curiosa sobre os limites na cama.

No sexo vale tudo?

Em resposta, a influenciadora explicou:

Quando acordado entre o casal, sim! O importante é a sintonia.

E não parou por aí! Ainda sobre o relacionamento do casal, uma seguidora quis saber mais da dinâmica em casa:

É verdade que você e o Roberto tem banheiros separados?

Ao que Ana Paula respondeu:

Mesmo quarto, mas closet e banheiro separado!