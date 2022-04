Presidente do Peru decreta estado de emergência e jogo do Fla pode ser adiado

05/04/2022 | 09:49



Marcada para esta terça-feira, a estreia do Flamengo na Copa Libertadores pode ser adiada. A partida contra o peruano Sporting Cristal está marcada para as 21h30, pelo horário de Brasília, mas corre o risco de ser remarcada por conta de decisões recentes do governo do Peru. Na noite de segunda, o presidente Pedro Castillo decretou estado de emergência na capital Lima e também na cidade de El Callao.

A decisão inclui um toque de recolher, válido até o fim desta terça. Com a medida, o governo espera conter os seguidos protestos no país contra a elevação dos preços dos combustíveis e dos alimentos. As manifestações já duram quase duas semanas e se tornaram mais violentos nos últimos dias, com quatro mortes registradas, de acordo com o governo. Houve ainda confronto com policiais e alguns manifestantes queimaram pontos de pedágio pela capital.

Após o decreto presidencial, o ministro da Justiça, Félix Chero, deu entrevista indicando que a partida entre Sporting Cristal e Flamengo, no estádio Nacional de Lima, precisará ser disputada em outra data.

"Terá que ser remarcada. Não esqueçamos que, em momentos de medidas excepcionais, há ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol não pode prevalecer sobre a tranquilidade do país", disse Chero, em entrevista à rádio local Exitosa Noticias.

O toque de recolher no Peru lembra, em parte, as restrições impostas por governos nos últimos dois anos em razão da pandemia de covid-19. Pela decisão do presidente peruano, podem ir à rua somente profissionais ligados a áreas e atividades essenciais, como saúde, fornecimento de água e eletricidade, limpeza e transporte de mercadorias.

Flamengo e Sporting Cristal ainda não se manifestaram sobre as chances de adiamento da partida. A Conmebol, responsável por organizar a Libertadores, também está em silêncio.

Esta terça-feira marca o início da fase de grupos da Libertadores. Também tem jogos agendados para o dia os brasileiros Corinthians e Athletico-PR.