Prazo de entrega do Imposto de Renda 2022 é prorrogado para 31 de maio

Bianca Bellucci

Do 33Giga



05/04/2022 | 09:55



A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega do Imposto de Renda 2022. Agora, os brasileiros podem enviar a declaração até 31 de maio – limite anterior era 29 de abril. A medida também contempla as declarações de quem saiu do País e os casos de espólio. A instrução foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (5).

Outra mudança aplicada pela normativa está na data do imposto a pagar. O contribuinte que deseja optar pelo desconto das parcelas no débito automático deve entregar a declaração até 10 de maio – antes, a data final era 10 de abril. Procedimentos feitos após esse prazo terão de realizar o pagamento com DARF.

A prorrogação do prazo de entrega do Imposto de Renda 2022, no entanto, não altera o cronograma de restituições. Os cinco lotes seguem o calendário divulgado anteriormente. As datas são 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro.

É importante lembrar que o depósito da restituição possui uma ordem de prioridade. Isso significa que o contribuinte que entrega a declaração antes tem mais chances de receber primeiro. Idosos, pessoas com deficiência e professores têm preferência no pagamento.

O programa da Receita Federal está liberado para download desde 7 de março. Clique aqui para saber como baixá-lo e instalá-lo em seu computador. O contribuinte que perder o novo prazo de entrega do Imposto de Renda 2022 pagará multa de 1% ao mês sobre o valor devido.