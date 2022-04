Vacinados não precisam mais fazer teste de covid para entrar no Brasil

Redação

04/04/2022



Brasileiros e estrangeiros vacinados não precisam mais apresentar teste negativo de covid para entrar no Brasil. A medida, publicada em 1º de abril no Diário Oficial da União, foi divulgada por meio de portaria assinada por quatro ministérios: Casa Civil, Justiça, Saúde e Infraestrutura.

A decisão do governo provoca surpresa, uma vez que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia recomendado, ainda nesta semana, que a exigência dos testes para viajantes vacinados fosse revogada apenas a partir de 1º de maio.

De acordo com a nota da agência, a revisão das normas é uma tendência diante da ampla cobertura vacinal e da redução de mortes provocadas pelo novo coronavírus, mas ainda é preciso investir em vigilância e medidas sanitárias de combate à covid-19.

“Além, disso, pode existir a possibilidade da sazonalidade do surto, com impacto longo e necessidade de adaptação”, aponta a nota. Não está descartado, portanto, que a Anvisa volte a recomendar a exigência de testes para os viajantes. Fim do teste negativo de covid para entrar no Brasil A despeito da recomendação da Anvisa, a medida publicada pelo governo decreta que, a partir de agora, quem voltar ao país precisa apresentar apenas o comprovante impresso ou eletrônico do esquema de vacinação completo emitido pelo menos 14 dias antes do embarque – veja aqui como conseguir o documento. Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo. Assim, a exigência do teste negativo de covid para entrar no Brasil segue valendo apenas para quem não tem o esquema completo de vacinação (pelo menos duas doses de imunizantes aprovados pela Anvisa, pela Organização Mundial da Saúde ou pelas autoridades do país em que o viajante foi vacinado). Neste caso, é preciso apresentar teste de antígeno ou RT-PCR com resultado negativo, realizado um dia antes do momento do embarque. Quarentenas não serão mais aplicadas a não vacinados.

De acordo com a Casa Civil, está dispensada também a apresentação do comprovante da Declaração de Saúde do Viajante (DSV). As companhias aéreas, no entanto, ainda podem levar um tempo para se adaptar à medida.

Vias terrestre e marítima

As novas regras do governo em relação à dispensa do teste negativo de covid para entrar no Brasil valem não apenas para aeroportos, mas também para quem chegar ao país por vias marítima ou terrestre. Neste último caso, inclusive, os residentes brasileiros não precisam mais sequer apresentar o comprovante de vacinação.

