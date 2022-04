Confira a lista completa dos vencedores do Grammy Awards 2022!

04/04/2022 | 01:11



No dia 3 de abril aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, a cerimônia do Grammy 2022! A premiação teve como destaque Silk Sonic, Olivia Rodrigo e Jon Baptiste.

Confira, a seguir, quem são os indicados!

Álbum do Ano

We Are - Jon Batiste - VENCEU

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evemore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Gravação do Ano

I Still Have Faith in You - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I Get a Kick Out of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber

Right on Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat featuring SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero - Lil Nas X

Drivers License - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic - VENCEU

Canção do Ano (prêmio vai para o compositor da música)

Bad Habits - Fred Gibson, Johnny McDaid & Ed Sheeran, songwriters (Ed Sheeran)

A Beautiful Noise - Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori Drivers Licence - Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Olivia Rodrigo)

Fight For You - Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

Happier Than Ever - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

Kiss Me More - Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solána Rowe & David Sprecher, songwriters (Doja Cat Featuring SZA)

Leave The Door Open - Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Montero - Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill & Roy Lenzo, songwriters (Lil Nas X) - VENCEU

Peaches - Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha "Fury" King, Matthew Sean Leon, Luis Manuel Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman & Keavan Yazdani, songwriters (Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon)

Right On Time - Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

Melhor Álbum de Pop Latino

Vértigo - Pablo Alborán

Mis Amores - Paula Arenas

Hecho A La Antigua - Ricardo Arjona

Mis Manos - Camilo

Mendó - Alex Cuba - VENCEU

Revelación - Selena Gomez

Melhor Álbum R&B

Temporary Highs In The Violet Skies - Snoh Aalegra

We Are - Jon Batiste

Gold-Diggers Sound - Leon Bridges

Back Of My Mind - H.E.R.

Heaux Tales - Jazmine Sullivan - VENCEU

Melhor Performance de R&B

Lost You - Snoh Aalegra

Peaches - Justin Bieber

Damage - H.E.R.

Leave The Door Open - Silk Sonic - VENCEU (EMPATE)

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan - VENCEU (EMPATE)

Melhor Canção R&B (prêmio vai para o compositor da música)

Damage - Anthony Clemons Jr., Jeff Gitelman, H.E.R., Carl McCormick & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

Good Days - Jacob Collier, Carter Lang, Carlos Munoz, Solána Rowe & Christopher Ruelas, songwriters (SZA)

Heartbreak Anniversary - Giveon Evans, Maneesh, Sevn Thomas & Varren Wade, autores (Giveon)

Leave The Door Open - Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars, autores (Silk Sonic) - VENCEU

Pick Up Your Feelings - Denisia "Blue June" Andrews, Audra Mae Butts, Kyle Coleman, Brittany "Chi" Coney, Michael Holmes & Jazmine Sullivan, autores (Jazmine Sullivan)

Melhor Álbum Country

Skeletons - Brothers Osborne

Remember Her Name - Mickey Guyton

The Marfa Tapes - Miranda Lambert, Jon Randall & Jack Ingram

The Ballad Of Dood & Juanita - Sturgill Simpson

Starting Over - Chris Stapleton - VENCEU

Melhor Canção Country (prêmio vai para o compositor da música)

Better Than We Found It - Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins e Laura Veltz, autores (Maren Morris)

Camera Roll - Ian Fitchuk, Kacey Musgraves e Daniel Tashian, autores (Kacey Musgraves)

Cold - Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon e Chris Stapleton, autores (Chris Stapleton) - VENCEU

Country Again - Zach Crowell, Ashley Gorley e Thomas Rhett, autores (Thomas Rhett)

Fancy Like - Cameron Bartolini, Walker Hayes, Josh Jenkins e Shane Stevens, autores

Remember Her Name - Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram e Parker Welling, autores (Mickey Guyton)

Melhor Performance de Country Solo

Forever After All - Luke Combs

Remember Her Name - Mickey Guyton

All I Do Is Drive - Jason Isbell

Camera Roll - Kacey Musgraves

You Should Probably Leave - Chris Stapleton - VENCEU

Melhor Duo de Country/Performance em Grupo

If I Didn't Love You - Jason Aldean & Carrie Underwood

Younger Me - Brothers Osborne - VENCEU

Glad You Exist - Dan + Shay

Chasing After You - Ryan Hurd & Maren Morris

Drunk (And I Don?t Wanna Go Home) - Elle King & Miranda Lambert

Melhor Novo Artista

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo - VENCEU

Saweetie

Melhor álbum Vocal Tradicional Pop

Love for Sale, Tony Bennett & Lady Gaga - VENCEU

Til We Meet Again (Live), Norah Jones

A Tori Kelly Christmas, Tori Kelly

Ledisi Sings Nina, Ledisi

That's Life, Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas, Dolly Parton

Melhor Performance Solo de Pop

Anyone - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Drivers License - Olivia Rodrigo - VENCEU

Melhor Duo Pop/Performance em Grupo

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely - Justin Bieber & benny blanco

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA - VENCEU

Melhor Álbum Pop

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo - Olivia Rodrigo - VENCEU

Melhor Performance de Rock

Shot In The Dark - AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) - Black Pumas

Nothing Compares 2 U - Chris Cornell

Ohms - Deftones

Making A Fire - Foo Fighters - VENCEU

Melhor Canção de Rock (prêmio vai para o compositor da música)

All My Favorite Songs - Rivers Cuomo, Ashley Gorley, Ben Johnson & Ilsey Juber, songwriters (Weezer)

The Bandit - Caleb Followill, Jared Followill, Matthew Followill & Nathan Followill, songwriters (Kings Of Leon)

Distance - Wolfgang Van Halen, songwriter (Mammoth WVH)

Find My Way - Paul McCartney, songwriter (Paul McCartney)

Waiting On A War - Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett & Pat Smear, songwriters (Foo Fighters) - VENCEU

Melhor Álbum de Rock

Power Up - AC/DC

Capitol Cuts - Live From Studio A - Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell

Medicine At Midnight - Foo Fighters - VENCEU

McCartney III - Paul McCartney

Melhor Álbum de Música Alternativa

Shore - Fleet Foxes

If I Can't Have Love, I Want Power - Halsey

Jubilee - Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams - Arlo Parks

Daddy's Home - St. Vincent - VENCEU

Melhor Performance de Rap

Family Ties - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar - VENCEU

Up - Cardi B

M Y . L I F E - J. Cole Featuring 21 Savage & Morray Way

2 Sexy - Drake Featuring Future & Young Thug

Thot S*** - Megan Thee Stallion

Melhor Canção de Rap (prêmio vai para o compositor da música)

Bath Salts - Saahawn Carter, Kasseem Dean, Michael Forno, Nasir Jones & Earl Simmons, songwriters (DMX Featuring Jay-Z & Nas)

Best Friends - Amala Zandelie Dlamini, Lukasz Gottwald, Randall Avery Hammers, Diamonté Harper, Asia Smith, Theron Thomas & Rocco Valdes, songwriters (Saweetie Featuring Doja Cat)

Family Ties - Roshwita Larisha Bacha, Hykeem Carter, Tobias Dekker, Colin Franken, Jasper Harris, Kendrick Lamar, Ronald Latour & Dominik Patrzek, songwriters (Baby Keem Featuring Kendrick Lamar)

Jail - Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Brian Hugh Warner, Kanye West & Mark Williams, songwriters (Kanye West Featuring Jay-Z) - VENCEU

M Y . L I F E - Sh[eyaa Bin Abraham-Joseph & Jermaine Cole, songwriters (J. Cole Featuring 21 Savage & Morray)

Melhor Álbum de Rap

The Off-Season - J. Cole

Certified Lover Boy - Drake

King's Disease II - Nas

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator - VENCEU

Donda - Kanye West

Melhor Clipe

Shot in the Dark - AC/DC

Freedom - Jon Batiste - VENCEU

I Get a Kick Out of You - Tony Bennet & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Good 4 U - Olivia Rodrigo

Melhor Compilação de Trilha-Sonora

Cruella - (Vários Artistas)

Dear Evan Hansen - (Vários Artistas)

In The Heights - - (Vários Artistas)

One Night in Miami... - (Vários Artistas)

Respect - Jennifer Hudson

Schmigadoon! Episode 1 - (Vários Artistas)

The United States vs. Billie Holiday - Andra Day - VENCEU

Melhor Filme de Música

Inside - Bo Burnham

David Byrne's American Utopia - David Byrne

Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles - Billie Eilish

Music, Money, Madness... Jimi Hendrix in Maui - Jimi Hendrix

Summer of Soul - (Vários Artistas) - VENCEU