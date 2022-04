Cidades da região oferecem mais de 660 vagas de emprego

Thainá Lana

As centrais públicas de trabalho do Grande ABC oferecem nesta semana 666 vagas de emprego, sendo que 40% das oportunidades estão concentradas em São Caetano, com 272 no total. As funções com mais oportunidades são: estagiário ensino médio (30), ajudante geral (23), auxiliar de cozinha (oito) e auxiliar de limpeza (dez). As vagas podem ser acessadas no Portal do Emprego da cidade (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Os munícipes interessados em recolocação profissional podem comparecer ao CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá, localizado na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, para se candidatar e concorrer a um novo emprego. Atualmente o painel da unidade conta com 114 vagas, e entre as funções disponíveis no momento estão: ajudante geral em pizzaria, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem para PCDs (pessoas com deficiência),entre outras. As vagas são para trabalhar em empresas da cidade e de Santo André.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Rio Grande da Serra disponibiliza nesta semana 108 oportunidades. Já São Bernardo, por meio da CTR (Central de Trabalho e Renda), oferece 63 vagas, enquanto em Ribeirão Pires são ofertadas 61 oportunidades. Para se candidatar, o interessado deve comparecer às dependências do Atende Fácil, localizado à Avenida Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Informações são pelo telefone 4824-4282.

Diadema conta com ao menos 30 oportunidades para todos os níveis, incluindo oportunidades para PCDs, no Centro Público de Emprego e Renda. Para acesso às vagas, basta acessar o site (www.emprega.diadema.sp.gov.br). Em Santo André são 18 postos de trabalho e as vagas podem ser conferidas pelo aplicativo do Sinefacil.