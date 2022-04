Capez entra no União Brasil e afirma que PSDB vive indefinição ideológica

Sérgio Vieira

Do Diário do Grande ABC



03/04/2022 | 07:01



Ex-presidente da Assembleia Legislativa e recém-desligado do comando da Fundação Procon em São Paulo, Fernando Capez decidiu deixar o PSDB para ingressar no União Brasil, partido em que pretende disputar uma vaga de deputado federal na eleição de outubro.

Para o agora ex-tucano, que ficou 16 anos na legenda, o PSDB veio perdendo, ao longo dos anos, suas definição histórica. “Não se sabe se hoje é um partido liberal, de esquerda, direita ou centro. Já a pauta do União é de centro-direita, que é a bandeira que eu acredito e apoio”, afirmou Capez, em visita ao Diário.

Segundo ele, seu ex-partido hoje carrega um tom mais personalista e menos de grupo. “Nomes como Fernando Henrique Cardoso foram envelhecendo e o PSDB passou a ter dificuldades de criar novas lideranças. E comecei a ver muitos projetos pessoais. O que procuro, dentro do União, é construir um projeto de grupo.”

Ainda assim, o ex-diretor do Procon garante que estará 100% envolvido na campanha à reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB). “Ele foi o CEO do governo João Doria e principal condutor da gestão administrativa. Vou apoiar a continuidade deste projeto”, explicou o político do União Brasil.

Capez também falou sobre o episódio da última quinta-feira, quando João Doria (PSDB) chegou a desistir de disputar a presidência e renunciar ao governo estadual, mas acabou recuando. Para ele, a indefinição do partido em garantir a legenda ao ex-governador causou toda a confusão. “Esse episódio é fruto de uma certa desunião dentro do partido. Se não era para era para respeitar o resultado das prévias, então por qual razão fizeram? É preciso lembrar que foi gasto muito dinheiro público com isso. Não aceitar beira à improbidade administrativa”, avaliou.

A chegada do ex-juiz Sergio Moro ao União Brasil, que trocou o Podemos e desistiu do projeto presidencial no útimo dia do prazo de filiação partidária, foi considerado ex-deputado estadual como um fato positivo, desde que, na visão dele, prevaleça o interesse do União Brasil. “Eu tomei a decisão de vir antes dele e entendo que tem um potencial enorme de votos, o que dá a possibilidade de aumentar o número de cadeiras”, disse. “Ele pode dar contribuição, desde que haja a compreensão de que o partido é mais importante que nomes.”

Ainda que tenha negado, a possibilidade maior é que Moro saia a deputado federal por São Paulo, assim como Fernando Capez.

Sobre o trabalho desenvolvido na Fundação Procon, o ex-deputado entende que a principal contribuição de foi de agilizar os processos e garantir mais eficiência nas resolução dos casos entre empresas e consumidores. “Hoje é um órgão totalmente digitalizado. Isso representa redução de custos na Justiça. com ações que poderiam ser evitadas. Reduzimos o tempo de resposta de 2 meses para 10 dias, com índice de resolução acima de 80%. E de forma gratuita”</CW>, completou.